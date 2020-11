Lady’s Gambit, l’adaptation en six épisodes du roman de Walter Tevis que Netflix a créé fin octobre, est devenue au fil des semaines l’un des plus grands phénomènes télévisuels de l’année. La plateforme a annoncé qu’il s’agissait déjà de la fiction à court terme la plus regardée de son histoire: plus de 62 millions de foyers avaient «choisi de regarder» la série dans les 28 jours qui se sont écoulés depuis sa première. Une telle description particulière est due au caractère insaisissable de la définition de Nerflix du «visionnage»: avant elle faisait référence à la consommation d’au moins 70% d’un contenu. Depuis janvier, il est valable avec la reproduction d’au moins les deux premières minutes. Par conséquent, «choisir de voir» est plus proche de la vérité que «voir».

Ce qui ne veut pas dire que l’impact de Queen’s Gambit est remis en question. Même au sein de l’écosystème Netflix lui-même, la série a réussi à devancer le reste des programmes et à entrer dans la liste des dix titres les plus regardés de 92 des 193 pays où la plate-forme est disponible. Dans 63 d’entre eux, il a été numéro un.

Cet effet s’étend même au-delà de la télévision. Les ventes du roman ont explosé pour la première fois depuis sa publication il y a 37 ans en 1983. Il occupe actuellement l’une des positions convoitées sur la liste des best-sellers du New York Times. Google a également remarqué l’impact de la série sur ses utilisateurs: les recherches sur les mots «Comment jouer aux échecs» (le thème central de la série) ont également grimpé en flèche à des niveaux jamais vus ces neuf dernières années.

La fièvre du jeu déchaînée après la première de la série est également perceptible hors ligne et sur plusieurs marchés américains. Goliath Games, un fabricant de jouets qui vend des échiquiers, affirme que les ventes d’échiquiers ont augmenté de 1 000% par rapport à l’année dernière, selon le New York Times.

Sur eBay, les achats de jeux d’échecs et d’accessoires sont en hausse de 215%. Les bois sont les plus populaires: ils sont achetés neuf fois plus que les plastiques, les électroniques ou les verres. Les planches antiques sont vendues sept fois plus qu’en 2019 et les accessoires tels que les chronomètres, 45% de plus. Même les planches officielles vendues par l’American Chess Federation, dont le prix peut s’élever à plusieurs milliers de dollars, ont augmenté.

Lady’s Gambit a un puissant allié appelé covid dans ce phénomène: les ventes de sets avaient déjà augmenté de 60% sur eBay avant la première de la série par rapport à 2019, probablement en raison de la pandémie. Une autre estimation du New York Times fonctionne également ici: en 2019, 11 millions de jeux ont été joués en ligne. Lorsque le virus a éclaté, le nombre est passé à 17 millions.