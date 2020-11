La liste des invités pour L’afterparty de Apple TV + , et la vérité est que le projet est plein d’étoiles.

Tiffany Haddish (Girls Trip), Dave Franco (Neighbours), Ilana Glazer (Broad City), Ben Schwartz (Space Force), Sam Richardson (Veep) et Ike Barinholtz (The Mindy Project) ont été sélectionnés pour jouer dans les huit épisodes de la série de comédie meurtrière sur le thème du mystère des producteurs de Dernier homme sur terre, Chris Miller et Phil Lord.

Ils rejoignent également le casting en tant que habitués de la série. Zoë Chao (Strangers), John Early (Search Party) et Jamie Demetriou (Fleabag).

Chacun des huit épisodes de L’afterparty mettra en vedette la même soirée de retrouvailles au lycée et le même meurtre après la fête, du point de vue d’un personnage différent, chacun avec son propre format visuel et son genre de film pour correspondre à la personnalité du narrateur.

L’ancienne star de Last OG, Haddish, Elle présidera la scène du crime en tant que détective Danner, le détective excentrique chargé de résoudre l’affaire très médiatisée. Vous travaillerez aux côtés d’un partenaire trop zélé (De bonne heure). Les sept autres membres de la distribution joueront les anciens camarades de classe du lycée.

Aniq (Richardson) est un adorable concepteur de salles d’évasion qui espère renouer avec Zoé, son béguin du lycée; Zoe (au revoir) Elle est une ancienne artiste devenue administratrice d’école qui s’est récemment séparée de son amour du lycée; Barinholtz il est son ex petit ami Brett, un ex-athlète arrogant; Schwartz est Yasper, le meilleur ami implacablement positif de Aniq qui rêve d’une carrière musicale; Glazer est Chelsea, ancien lycéen et président de classe; Franco est Xavier, une fois un étudiant en théâtre loufoque au lycée, maintenant une pop star et un acteur célèbres; Oui Demetriou est Walt, qui a été ignoré tout au long du lycée et assiste à la réunion dans l’espoir de se souvenir.

Meunier Il servira de créateur de la série et de showrunner pour The Afterparty. Il est également producteur exécutif aux côtés de Seigneur.