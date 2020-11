Le personnage de Curran Walters est sur le point de connaître l’un des changements les plus appréciés et les plus attendus des fans, il est simplement fatigué que Bruce Wayne et Dick Grayson limitent ses actions et l’emmènent sur la voie pacifique contre le crime, mais ce sera fini. Sans bien, ce ne sera pas comme dans les bandes dessinées en raison du manque de Joker, la transformation est un fait, même les premières images du personnage sont sorties. Mais vous n’êtes peut-être pas seul dans votre passage au “ côté obscur ”, Cassandra Cain accompagnerait Jason Todd dans «Titans».

Présentée en live-action grâce à Ella Jay Basco dans ‘Harley Quinn: Birds of Prey’, son interprétation si loin de la version dans les bandes dessinées n’a pas été très bien acceptée. C’est une assassin silencieuse et très intelligente, donc le spectacle ‘Titans’ est parfait pour montrer son plein potentiel et plus encore avec Jason.

Red Hood est le résultat de Todd fatigué et désespéré des relations de Batman, qui pardonne à son bourreau après s’être suicidé de manière extrêmement violente. À la résurrection, il se retourne contre son maître et décide de rendre justice à sa manière.

Cassandra Cain accompagnerait Jason Todd sur «Titans» ou du moins c’est ce que de nombreux fans veulent. La série a été consacrée à présenter diverses équipes et la League of Assassins serait parfaite pour la série, les parents de Cain ont des liens avec elles. Une autre façon d’entrer sans avoir l’air forcé est Barbara qui sera le nouveau commissaire de police de Gotham City, il est possible que Cass devient la nouvelle Batgirl, salissant le nom de l’héroïne, mais attirant Hood. Bien sûr, tout cela dépendra en fin de compte des écrivains, aimez-vous l’idée?