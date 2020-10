Lana Parrilla Il a réservé un nouveau rôle à la télévision, et celui-ci semble un peu moins méchant que le précédent.

L’actrice de Habia una vez fait partie des quatre ajouts au casting de la saison 2 de Pourquoi les femmes tuent.

Les nouveaux épisodes de l’anthologie créée par Marc Cherry aura lieu en 1949, explorant «ce que signifie être belle, la vérité cachée derrière les façades que les gens présentent au monde, les effets d’être ignorés et négligés par la société et, enfin, quelle femme fera pour enfin appartenir », plaisante la logline.

Gril sera co-vedette dans Rita, l’épouse sardonique des riches et des méchants (et encore à choisir) de Carlo Castillo. Pendant qu’elle attend la mort de son vieux mari, Rita Il dirige le club de jardin d’une main de fer et passe une grande partie de son temps à une liaison avec un jeune amant.

Dit amant, Scooter, sera joué par le vétéran de Shadowhunters Matthew Daddario. Scooter, un acteur en herbe charmant et sexy (mais pas si brillant), il est bien entretenu par Rita, mais a une relation secrète ailleurs. (Fait amusant: Daddario est le frère cadet de l’actrice Alexandra Daddario, qui est apparue dans la première saison de Why Women Kill.)

Ils rejoignent également le casting BK Cannon (Switched at Birth) dans le rôle de Dee, la fille ironique et impertinente d’Alma d’Allison Tolman, et Jordane Christie (Containment) dans le rôle de Vern, un détective privé dur et dur. Comme indiqué plus tôt cette semaine, Nick Frost (dans les badlands) Il sera également co-vedette de la saison 2, jouant le mari d’Alma.