C’est un matin d’hiver, il a neigé, et Félix rend visite à son ex-femme à sa grande surprise: «Vos petits-enfants sont avec votre fils aujourd’hui», lui dit-il. “Non, je viens te voir. Je prends toujours une loterie pour ma famille à Noël et cette année c’est un peu étrange pour moi de ne pas la partager avec toi”, répond-il en offrant un billet de l’autre côté de la table. La scène se termine par une étreinte sincère. C’est l’histoire de la première annonce de la Loterie de Noël 2019. Le premier, car cette année il y en a quatre au lieu d’un long métrage. Quatre histoires simples et quotidiennes qui font appel à l’émotion du spectateur à travers l’union qui partage la loterie avec les personnes les plus proches.

Chaque semaine, une publicité sera diffusée à la télévision sous le slogan La tombola qui nous unit, comme l’a annoncé le président de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, lors d’une cérémonie à la Casa de la Moneda de Madrid, où ils ont été facilités également toutes les données du tirage au sort du 22 décembre. «Nous voulions marcher sur le terrain et que chacun se reflète dans ces histoires, car la loterie a à voir avec ce qui nous arrive dans la rue», a expliqué Huerta. Les trois autres histoires racontent la relation entre le propriétaire d’une entreprise familiale qui prend sa retraite et laisse l’entreprise à sa fille, un repas familial dans lequel le père ne finit pas par regarder favorablement le nouveau petit ami d’une de ses filles et le lien entre un directeur d’hôpital et une femme malade.

Deuxième annonce de la loterie de Noël 2019.

Les annonces ont été faites par l’agence Contrapunto BBDO, également responsable d’autres campagnes de loterie, en collaboration avec la société de production Pueblo Films. “Cette année, la différence est que nous nous sommes concentrés sur le message, nous avons supprimé l’artifice”, a expliqué Carlos Jorge, directeur créatif de l’agence, qui a souligné que les quatre films ont été réalisés par des directeurs publicitaires chevronnés et ont été tournés. à Madrid. “L’élément spécial de cette année a été les acteurs”, a souligné Jorge. Le casting des quatre histoires comprend Ramón Barea, Lorena López, María Morales, Juan Manuel Lara, Bárbara Santacruz, Edgar Costas, Mauro Muñiz, Diego Olivares et Natalia Hernández. Au total, la campagne de Noël, pour la télévision, la radio et les médias numériques, a coûté 800.000 euros, ont expliqué les responsables.

Troisième annonce de la loterie de Noël 2019.

La campagne de publicité télévisée pour le tirage au sort le plus populaire parmi les Espagnols a commencé il y a 21 ans, en 1998, avec le fameux “Christmas chauve” dans une publicité avec la musique du film Docteur Jivago. L’année dernière, le spot était un hommage au film Trapped in Time. Juan, son protagoniste, a remporté El Gordo encore et encore jusqu’à ce qu’il comprenne que le but de la loterie est de le partager avec d’autres.

<< Les loteries sont à but non lucratif, elles redonnent à la société ce qu'elles en reçoivent, en termes de santé, d'éducation ou de services sociaux. En tant qu'entreprise publique, nous nous engageons à redistribuer la richesse et à soutenir les groupes les plus défavorisés de notre société », a déclaré Huerta. Le Tirage Extraordinaire de la Loterie de Noël 2019 distribuera un total de 2380 millions d'euros de prix, soit le même montant que l'an dernier, et les gagnants avec le Gordo recevront 400000 euros au dixième. Le deuxième prix s'élèvera à 1,25 million d'euros par série (125 000 euros pour la dixième) et le troisième sera de 500 000 euros pour la série (50 000 euros pour la dixième). De plus, comme l'année précédente, il y aura deux quatrièmes prix de 200 000 euros (20 000 euros au dixième) et huit cinquièmes de 60 000 euros (6 000 euros au dixième). Il y aura également 1 794 prix de 100 euros au dixième.

Quatrième annonce de la loterie de Noël 2019.