Siège de TVE News à Torrespaña.

Les écarts entre le comité d’experts qui a évalué les candidatures à l’élection du conseil d’administration de la RTVE et les avocats des Cortes se multiplient. L’Association professionnelle des avocats des tribunaux a publié ce lundi une note dans laquelle ils rejettent les accusations des spécialistes qui ont examiné les projets et les CV de la centaine de candidats. Selon lui, les accusations portées dans une lettre adressée aux présidences du Congrès et du Sénat par 13 des 17 membres du comité présidé par le journaliste Diego Carcedo “dépassent les critiques légitimes” et “entrent dans un domaine qui devrait être interdit en une société démocratique ».

Les avocats assurent qu’il n’est en aucun cas acceptable que des “commentaires insidieux” soient déversés sur ces critiques. Les experts ont remis en question le rapport du Secrétariat général du Sénat et dénoncé une prétendue «coïncidence avec les positions des lobbies et des intérêts connus qui tentent toujours de mettre des bâtons dans les roues de la réforme démocratique de la RTVE».

Il y a une semaine, le comité d’experts a exprimé sa “plainte et protestation” contre le rapport juridique sur le renouvellement des membres du conseil de la RTVE préparé par les avocats qui conseillent la Commission paritaire de contrôle parlementaire de la société et ont demandé la protection de la Présidence du Congrès et du Sénat. Ce document résumait, selon les avocats, les travaux menés pour le renouvellement des organes de direction de la RTVE, dans le but de faciliter leur maintien. “Ladite note a été rédigée selon des critères strictement légaux, dans le plein respect des préceptes constitutionnels, légaux et réglementaires applicables, une fois l’ensemble du dossier relatif à l’appel d’offres public pour ledit renouvellement analysé, et en coordination avec les avocats ayant agi auparavant”, ils tiennent.

Le rapport des avocats a fait valoir que pour avancer dans la procédure, les appels en instance (une trentaine) doivent être résolus. Ils ont proposé plusieurs options: limiter les apparitions au Comité consultatif des nominations au Congrès et au Comité des nominations au Sénat aux 20 candidats jugés aptes par le comité d’experts, avec l’ajout de la candidate numéro 21 en raison du décès de la candidate Alicia Gómez. Montano (qui a obtenu la note la plus élevée). Cette option limiterait le nombre maximum possible de femmes élues à trois. Une autre alternative était d’appeler d’autres candidats qui n’étaient pas classés dans le top 20 à se présenter et ainsi augmenter le nombre de femmes et ainsi atteindre la parité au sein du conseil.

Dans la note rendue publique ce lundi, les avocats assurent que dans la lettre des membres du comité d’experts, certains des avis contenus dans ce rapport sont sévèrement critiqués. «Il n’y a rien à objecter à cette critique. En tant qu’avocats des tribunaux, nous sommes bien conscients que nos actions, opinions et rapports font l’objet de critiques et de contrôles publics et nous l’acceptons comme faisant partie de la fonction publique que nous exerçons », déclarent-ils. Ils précisent également que le rapport provient du Secrétariat général du Sénat et n’a pas le caractère anonyme qui lui est attribué par une majorité des membres du comité d’experts. “Elle a été menée avec raison et rigueur, et elle vise à se conformer à ce que prévoit le système juridique.”

«Vous pouvez légitimement être en désaccord avec son contenu», ajoutent-ils, «mais dans une société ouverte et démocratique, il n’est pas soutenable que le manque d’arguments de fond soit destiné à être sauvé par des accusations voilées de manœuvres et de connivence directement opposées à l’impartialité, à la neutralité politique et au professionnalisme, ce que nous ils sont obligatoires et que nous respectons toujours dans l’exercice de notre fonction ».