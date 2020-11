En octobre 2019, la Cour suprême a ratifié la décision qui a contraint Mediaset à éliminer immédiatement “ Pasapalabra ” du réseau Telecinco. Cette décision faisait référence aux droits de diffusion du programme présenté par Christian Gálvez qui appartiennent à la société de production britannique ITV Global Entertainment. De cette manière, ‘Pasapalabra’ a disparu du jour au lendemain du petit écran de la chaîne principale du groupe de communication Fuencarral.

Quelques jours plus tard, la nouvelle a éclaté qu’Atresmedia avait conclu un accord avec ITV Global Entertainment pour la diffusion de l’un des concours télévisés les plus populaires. Avec Roberto Leal comme présentateur, «Pasapalabra» est revenu sur sa chaîne d’origine après plusieurs années et avec d’excellentes données d’audience qui les accompagnent tard dans l’après-midi. Mais qu’est-il arrivé à Oreste et à Rafa Castaño? Les deux concurrents ils étaient en pleine participation lorsque Mediaset a dû se passer de cet espace.

Comme on le sait déjà, Mediaset Espagne s’est retrouvé avec dix livraisons dans la chambre qui avaient déjà été enregistrées précédemment mais qui n’ont finalement pas pu être émises en raison de l’arrêt de la Cour suprême du 1er octobre 2019. Tel que publié exclusivement par ‘El Confi TV ‘, le groupe dirigé par Paolo Vasile a conclu un accord économique avec Rafa Castaño et Orestes cela en a surpris beaucoup.

Bien que les contrats signés par les candidats précisent que, pour collecter un prix matériel et économique, il faut que cette diffusion soit diffusée à la télévision, Mediaset a décidé d’indemniser ses deux concurrents malgré le fait que ces programmes ne verront jamais le jour. Par conséquent, le producteur responsable de «Pasapalabra» dans Telecinco et Mediaset Espagne a décidé de payer tous les montants à Oreste et à Rafa Castaño, correspondant aux dix programmes qu’ils ont enregistrés.

Combien ont empoché Rafa Castaño et Oreste?

Au cours des dix programmes que nous ne verrons jamais, Oreste a remporté quatre victoires, Rafa quatre autres et deux livraisons dans lesquelles ils ont signé les tableaux. Compte tenu de ces données, le premier d’entre eux a empoché 74 400 euros correspondant à ses 119 participations plus les dix extras. De son côté, Rafa Castaño a remporté 31 800 euros correspondant à ses 41 participations plus les dix livraisons non émises.