Les Grammy latin Ils fêteront leur gala ce jeudi, une grande fête qui a connu cette année quelques variations en raison de la pandémie de COVIDDifficile pour l’industrie de la musique, mais en même temps positif pour la musique latine, qui a sonné comme jamais auparavant dans le monde.

Les Grammys latins auront ce soir plusieurs salles qui se connecteront avec Miami, le siège de l’événement musical.

Sous le slogan «la musique nous humanise», cette édition sera très spéciale: les artistes ne pourront pas se rencontrer comme les autres années et se connecteront avec Miami depuis des villes du monde entier pour diffuser leurs discours et performances.

Alejandro Fernández, Christian Nodal et Calibre 50 se produiront depuis Guadalajara; Fito Páez et Nathy Peluso le feront depuis Buenos Aires; José Luis Perales, de Madrid; Bad Bunny, de San Juan; et Anitta, de Rio de Janeiro.

Fait intéressant, la pandémie a rendu la fête de la musique latine plus mondiale que jamais.

Les Grammys latins auront le défi d’incorporer de la musique, avec des performances de toutes sortes, provenant d’espaces très différents qui tenteront d’imiter cette énergie qui se crée lorsque la même scène est partagée.

De plus, le coronavirus a forcé des changements de dernière minute.

Le chanteur Carlos Rivera Il a été invité à animer le gala Latin Grammy, mais il ne pourra pas se présenter car une personne de son équipe, “très proche” de lui, a été testée positive pour COVID.

“Même si j’ai été testé négatif, je ne peux mettre personne en danger, en particulier mes collègues Ana Brenda Contreras et Yalitza Aparicio.”

Le colombien J. Balvin Partie favorite des Latin Grammy grâce à ses treize nominations, suivie par le Portoricain Mauvais lapin avec neuf.

Après la polémique provoquée l’an dernier par sa faible participation, le reggaeton occupe cette année la tête des nominations grâce à l’ouverture de la Latin Academy. Il a même créé de nouvelles catégories pour les genres reggaeton, hip-hop et pop-rock.

Ozuna, avec huit; Anuel AA, avec sept; Camilo et Carlos Vives, avec six chacun; Kany García, avec cinq; et Rosalía, Karol G et Residente, avec quatre chacun, complètent la liste des artistes avec plus d’options pour remporter le gramophone d’or.

