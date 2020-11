Sharkboy et Lavagirl reviennent à l’action, mais leur nouvelle mission ne sera pas celle attendue par les fans car ils seront capturés, de sorte que les enfants d’autres super-héros s’uniront pour les sauver avant qu’il ne soit trop tard, je le suis et plus peut être vu dans la bande-annonce de «We Can Be Heroes».

Il faut se rappeler que cette semaine, les premières photos de ces héros protagonistes de leur film de 2005 du même nom ont été révélées, mais maintenant les deux seront les parents d’une fille aux capacités spéciales, qui, avec d’autres nourrissons, seront les stars de cette suite indépendante de ‘The Adventures de Sharkboy et Lavagirl 3-D ‘.

Alors pour en savoir un peu plus sur ce projet, le premier aperçu de ‘We Can Be Heroes’ est sorti, où les personnages joués par Pedro Pascal et Priyanka Chopra Jonas, en plus de présenter les extraterrestres diaboliques avec des effets spéciaux rappelant ceux utilisés par le réalisateur Robert Rodriguez dans le film Sharkboy et Lavagirl.

“Lorsque les envahisseurs extraterrestres kidnappent les super-héros de la Terre, leurs enfants sont emmenés dans une maison sûre du gouvernement. Mais l’intelligente Missy Moreno ne reculera devant rien pour sauver son père de super-héros, Marcus Moreno. Missy rejoint le reste de les superkids pour échapper à leur mystérieuse nounou du gouvernement, Mme Granada. S’ils veulent sauver leurs parents, ils devront travailler ensemble en utilisant leurs pouvoirs individuels, de l’élasticité au contrôle du temps et à la prédiction de l’avenir, et à la formation d’une équipe Hors de ce monde.”

Ce qui précède peut être lu dans la description de la même avance de “ We Can Be Heroes ”, où le reste de la distribution du film est également présenté: Yaya Gosselin Boyd Holbrook, Christian Slater, Chris McDonald et Adriana Barraza. La production est sous la direction de Robert Rodriguez et sa date de sortie sera dans la nouvelle année via Netflix.