Enfin, après presque un an d’attente, la deuxième saison a réussi à vaincre la pandémie en terminant le tournage avant qu’elle n’attaque le monde et ne change notre mode de vie traditionnel. Heureusement, il y a beaucoup plus de Baby Yoda pour tout le monde. Hier, nous avons commencé avec l’épisode neuf, où ‘The Mandalorian’ a fait référence à Obi-Wan et à ‘A New Hope’, As-tu remarqué Nous vous expliquons tout.

Mando (Pedro Pascal) va à Tatooine à la recherche de la sienne et rencontre Cobb Vanth (Timothy Olyphant) qui porte l’armure de Boba Fett, en raison de problèmes de clan, il ne peut pas lui permettre de garder quelque chose qui ne lui appartient pas, mais à pouvoir lui donner fait un marché, éliminer le Krayt Dragon qui fait peur à votre peuple depuis longtemps, mais ils ne pourront pas le faire seuls et ils rencontrent des habitants du désert connus sous le nom de Tusken Raiders.

Sans entrer plus dans les détails pour ne pas ruiner la fin de l’épisode, même si on en disait assez, la deuxième saison de «The Mandalorian» faisait référence à Obi-Wan. Pour s’en souvenir il faut remonter à ‘A New Hope’ où C-3PO et R2-D2 arrivent pour la première fois sur Tatooine et observer un énorme squelette d’un Dragon Krayt, ce n’est pas la même chose, puisque ces événements ont lieu avant le série, mais nous donne une idée de la la plus grande peur des Tusken Raiders.

À un moment donné, Obi-Wan effraie les Tusken Raiders avec des sons similaires à ceux de cette énorme créature et c’est maintenant que nous savons enfin pourquoi ils avaient si peurEh bien, nous comprenons les problèmes qu’ils ont eu avec le Dragon Krayt qui n’a cessé de dévorer leurs animaux et les gens. A la fin de l’épisode disponible sur Disney + on voit comment ils sont fabriqués avec une perle, qui a une grande valeur, entre autres elle sert à créer un sabre laser.