Enfin la deuxième saison arrive et tous les vendredis, ils nous surprennent avec un nouvel épisode qui nous ramène à Mando et à la chérie d’Internet, Baby Yoda. Le troisième épisode intitulé “The Heiress” le spectacle Disney + ‘The Mandalorian’ rend hommage à ‘Apollo 13’, ce qu’un fan a immédiatement remarqué sur Twitter et a été confirmé par le réalisateur, il faut voir la comparaison.

‘Apollo 13’ de 1995 réalisé par Ron Howard et avec Tom Hanks est vaguement basé sur le livre ‘Lost Moon’ écrit par Jim Lovell (commandant de la mission Apollo 13 de la NASA) et Jeffrey Kluger. Il a remporté deux des neuf catégories pour lesquelles il a été nominé aux Oscars et contient l’une des phrases les plus ioniques de l’histoire du cinéma: «Houston, nous avons un problème».

C’est un classique sans aucun doute et c’est pourquoi ‘The Mandalorian’ rend hommage à ‘Apollo 13’, dans l’épisode susmentionné, l’histoire suit Mando (Pedro Pascal), Baby Yoda et Lady Frog, qui ont à peine réussi à sortir du planète gelée et ils parviennent à atteindre Trask, le problème est que le navire est en si mauvais état que tout pourrait devenir incontrôlable, entrer dans son atmosphère n’est pas compliqué et le navire explose presque dans une séquence similaire à celle d’Apollo 13 ‘.

Le réalisateur de l’épisode se révèle être Bryce Dallas Howard, fille du réalisateur du film classique, qui en voyant que quelqu’un a saisi les similitudes dans ces scènes, Il n’a pas hésité à faire remarquer qu’il avait raison.

“Un tel bâton, une puce! @BryceDHoward, ne pense pas que je n’ai pas vu cet hommage incroyable que ton père a reçu! Considérant qu’Apollo 13 est mon film préféré, je l’ai attrapé tout de suite! @Themandalorian Je sais Je ne peux pas être le seul à être enthousiasmé par ça! #TheMandolorian », a écrit le fan.