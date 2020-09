Mexico.- La Commission des partis politiques et des prérogatives de l’Institut national électoral (INE) a approuvé les projets de résolution sur les demandes d’enregistrement en tant que parti politique national présentés par sept organisations, dont deux étaient appropriées et cinq irrecevables.

Pour obtenir leur enregistrement en tant que parti politique, les organisations de citoyens devaient tenir des assemblées dans au moins 20 entités ou dans 200 circonscriptions électorales; auquel participeront 3 000 affiliés par entité ou 300 par circonscription électorale; en plus d’avoir un nombre d’affiliés égal ou supérieur à 0,26% du Registre électoral fédéral utilisé lors de la dernière élection fédérale ordinaire, soit 233 000 945 personnes.

Pendant la session, le La Commission des prérogatives a déterminé divers critères sur la base desquels il est proposé d’accorder ou de refuser l’enregistrement en tant que parti politique national aux organisations, proposition qui doit être approuvée par le Conseil général ce vendredi 4 septembre.

Les critères appliqués sont les suivants:

Cadeaux. Dans les cas où la promesse ou l’octroi de cadeaux à 50% ou plus des participants valides à une assemblée interrogée par l’INE était accréditée, tant l’assemblée que les affiliations qui y étaient faites étaient invalides. Pour cela, 10% de ceux qui ont participé ont été interrogés dans le but de confirmer ou d’écarter l’irrégularité signalée dans le procès-verbal. Dans les cas où il a été prouvé que les ministres du culte ont participé au processus de formation d’un parti politique dans des fonctions d’organisation, de représentation, d’affiliation ou de fourniture de ressources; Il a été approuvé d’invalider ces assemblées, ainsi que ceux qui y ont participé et les personnes qui ont pu s’y joindre. Dans les cas où la contribution de personnes non identifiées pour la tenue d’assemblées avec des ressources équivalentes à 20% ou plus du coût moyen (de tenue d’assemblées par organisation) était créditée, l’assemblée en question était invalidée ainsi que les affiliations enregistrées en cet événement, intervention syndicale. La participation systématique des membres d’un syndicat à des fonctions d’organisation, de représentation, d’affiliation ou de contribution aux ressources a été considérée comme un élément supplémentaire pour refuser l’enregistrement en cas de violation du mandat constitutionnel.

La conseillère Claudia Zavala, présidente de la Commission, a souligné la certitude des éléments apportés par la procédure et la vérification effectuée par l’INE.

«Nous avons des comptes clairs sur lesquels nous prononcer et les conclusions sont proposées sur la base de quatre critères fondamentaux; qui définira la validité des assemblées et aura également une réflexion sur l’adhésion », a-t-il déclaré.

Dérivée de l’application desdits critères, les assemblées ou affiliations qui étaient valables au préalable ont été écartées à chaque organisation à la session de la Commission; par conséquent, l’enregistrement de deux organisations comme partis politiques: Partido Encuentro Solidario et México Libre.

Pour déterminer l’origine ou non des nouveaux partis politiques, l’INE a procédé à la vérification pour garantir la validité et l’authenticité de chaque affiliation. Chaque organisation a été collectée dans la tenue d’assemblées et au moyen de l’application mobile et des cartes papier par régime d’exception; ainsi que pour vérifier que les organisations syndicales, les églises ou autres entités interdites n’ont pas participé aux assemblées et au processus pour obtenir des affiliations.

En outre, l’INE a vérifié que les citoyens qui ont adhéré à ces organisations sont valides dans le registre électoral; Il a confirmé qu’il n’y avait pas de double affiliation entre les organisations qui cherchent à s’enregistrer en tant que partis politiques nationaux et locaux, ainsi qu’entre les partis politiques nationaux et locaux actuellement enregistrés, en plus du respect des obligations de contrôle.

Vérification des assemblages

Le personnel de l’INE a certifié les plus de 3 000 assemblées organisées par les organisations participantes, ce qui impliquait l’inscription d’environ 1,4 million de participants.

Pour la vérification des assemblées, a expliqué Ballados, la direction sous sa responsabilité a procédé à un examen approfondi des 1364 minutes par lesquelles le personnel des 32 conseils locaux et 300 conseils de district a certifié chacune des assemblées tenues par les sept organisations qui a déposé une demande d’enregistrement.

Après son analyse, l’INE a constaté différents comportements dans 31 assemblées qui pourraient violer les règles de ce processus et remettre en cause la garantie de la libre adhésion des citoyens et divers actes des organisations pour atteindre le quorum des assemblées.

Pour cette raison, du 16 juin au 3 juillet 2020, par l’intermédiaire du personnel des conseils locaux et de district, l’INE a effectué des visites aléatoires auprès de 10% des affiliés valides présents aux assemblées respectives, afin de s’enquérir des incidents. manifesté dans ces minutes, résultant en 4 722 visites à domicile.

Examen des membres

Au cours du processus de création de nouveaux partis politiques, plus de 1,8 million de dossiers d’adhésion ont été reçus via l’APP développé par l’Institut, qui ont été examinés et classés de manière exhaustive par le personnel de l’INE.

Le contenu des fichiers électroniques de chaque dossier a été revu: les images du recto et du verso du justificatif de vote original, l’image de la signature de la personne ainsi que sa photographie vivante ont été analysées. Cette analyse apporte la certitude que les affiliations collectées via ce média, et qui ont été classées comme valides, correspondent bien à celles qui ont adhéré librement et volontairement.

Sur les sept organisations qui ont demandé l’enregistrement, un total de plus de 2 millions d’affiliations valides a été déterminé: 38% des participants à l’assemblée et 62% via APP, régime d’exception ou parce qu’ils ont assisté à une assemblée qui a cessé d’atteindre le quorum, mais leur droit d’affiliation a été préservé.

Vérification de la non-intervention d’entités interdites

Afin de vérifier l’intervention d’organisations syndicales d’autres personnes ayant un but social autre que la formation de partis politiques nationaux, des informations ont été partagées entre les personnes affiliées aux organisations avec les registres des organisations syndicales et des ministres du culte et des associations religieuses.

Parmi les analyses effectuées, les registres syndicaux des dirigeants d’une confédération (CATEM – Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique) et d’un syndicat (SNTE – Union nationale des travailleurs de l’éducation) ont été certifiés; ainsi que des ministres du culte et des représentants d’associations religieuses avec les informations des organisations liées aux présidences et secrétariats d’assemblées, des délégués élus, des contributeurs et des assistants aux adhérents affiliés. Pour cela, des informations ont été demandées au ministère de l’Intérieur, au ministère du Travail et de la Protection sociale et au syndicat ou à l’organisation syndicale elle-même.

Le registre de 2,2 millions de membres du SNTE avec Progressive Social Networks et Grupo Social Promotor de México a été certifié. De même, les dirigeants du CATEM et des syndicats ont adhéré à Fuerza Social por México. Enfin, la liste des ministres du culte et des représentants des associations religieuses avec Rencontre de solidarité.

