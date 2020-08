L’été touche à sa fin. La dernière semaine d’août touche déjà à sa fin et avec lui commencera le retour à une nouvelle saison qui devrait être pleine d’incertitudes. Mais continuons à profiter, toujours avec prudence, de ces derniers jours du mois et, pour cela, Captain Offres a préparé une sélection des produits les plus variés.

– T-shirt féministe Concha de ‘Here is no one who lives’: Les powerpuff girls, composées de Concha, Marisa et Vicenta, sont trois des personnages qui resteront à jamais dans notre rétine. Si vous voulez emmener Doña Concha très près de vous et avec un message féministe, procurez-vous ce t-shirt dans la boutique FormulaTV.

Achat: 15,98 euros

T-shirt Concha de ‘Ici, il n’y a personne qui vit’ et Smart TV

– Téléviseur intelligent 4K de 55 po de LG: Si vos vacances sont déjà passées ou cette année vous n’avez pu aller nulle part, ne restez pas sans pouvoir profiter chez vous de vos séries et programmes préférés avec toute la qualité possible. Le LG Smart TV dispose d’un écran de 55 pouces avec lequel vous ne manquerez pas un peu de définition. Et son son Ultra Surround vous fera sentir une partie de ce que vous voyez.

Achat: 699,31 euros

– Funko pour enfants de la forêt de ‘Game of Thrones’: Au cours des huit saisons qui composent «Game of Thrones», nous avons vu des êtres fantastiques de toutes sortes. En commençant par les dragons et en terminant par les marcheurs blancs. Mais nous ne pouvons pas oublier les enfants curieux de la forêt, comme celui de ce funko, et ce qu’ils signifiaient dans la série.

Achat: 10,56 euros

Funko de ‘Game of Thrones’ et projecteur portable

– Projecteur portable Yaber: Les cinémas sont des lieux sûrs, respectant les normes de capacité et de protection. Mais si un jour vous souhaitez faire une séance de cinéma sans quitter votre canapé, le mieux est que vous ayez un projecteur avec lequel vous vous sentirez un peu plus près du cinéma. Avez-vous déjà jeté un œil à cette offre?

Acheter: 79,99 euros

– ‘La voiture fantastique’ (Série complète): « The Fantastic Car » est l’une des séries les plus mémorables des années 80. Michael Knight et sa voiture KITT ont parcouru les routes d’Amérique en aidant les plus démunis. Si vous souhaitez revoir ce petit bijou de la télévision, ne manquez pas l’occasion de vous procurer le pack de séries complet.

Achat: DVD – 79,98 euros

« La voiture fantastique » et disque dur externe

– Disque dur externe de 2 To: Les ordinateurs ont une certaine capacité, mais cela ne dure pas éternellement. Obtenez un bon disque dur externe qui vous permet de protéger vos fichiers les plus précieux et, plus sa capacité est grande, mieux c’est. Nous vous proposons cette option de WD avec 2 To.

Acheter: 72,97 euros

– ‘Le bon docteur’ (Saison 3): Si vous êtes l’une de ces nombreuses personnes accro aux aventures médicales du Dr Shaun Murphy, vous ne pouvez pas manquer l’occasion de faire partie de « The Good Doctor » votre étagère. Obtenez un aperçu des intrigues à venir avec le DVD de la saison trois.

Acheter sur: DVD – 18,99 euros

‘The Good Doctor’ et ordinateur portable

– Ordinateur portable ASUS Zenbook: Avec un écran de 14 « , cet ordinateur portable ASUS est parfait pour l’emporter partout. Avec une mémoire RAM de 16 Go et une capacité de 512 Go, il sera votre allié idéal pour aller partout bien équipé.

Acheter: 679,99 euros

– ‘L’aile ouest de la Maison Blanche’ (Série complète): Le casting de «L’aile ouest de la Maison Blanche» se réunira à nouveau pour mettre en scène un épisode à l’occasion des élections présidentielles. Si cette annonce vous a apporté un peu de nostalgie, il est temps pour vous d’acheter le pack des 7 saisons pour un prix plus que compétitif.

Acheter: 59,95 euros

« L’aile ouest de la Maison Blanche » et Huawei P40

– Huawei P40 5G: Envisagez-vous d’acheter un nouveau téléphone mobile? Ici, nous vous apportons l’offre du Huawei P40 5G. La caméra principale a 50 MP et a une capacité de mémoire de 128 Go. Son poids léger et son grand écran vous garantissent tout le confort, en plus d’apporter de grandes améliorations de connectivité grâce à la 5G et au WiFi Plus.

Acheter: 699 euros