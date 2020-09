Avec le début d’un nouveau mois, LEGO a publié le calendrier de l’avent Star Wars de cette année, qui a été conçu de concert avec le développement et la production d’une nouvelle offre spéciale LEGO Star Wars Holiday, qui arrivera exclusivement à Disney + le 17 novembre. Le calendrier de l’Avent présente des personnages sur le thème des vacances de la spéciale.

Il est au prix de 39,99 $ et disponible auprès de détaillants, y compris Amazon.

Voici les détails sur cet ensemble:

Les enfants peuvent se réveiller avec un cadeau tous les jours à l’approche de Noël avec l’ensemble de construction des fêtes 2020 LEGO Star Wars Advent Calendar (75279). Derrière chacune des 24 portes se trouve une figurine LEGO Star Wars, une figurine LEGO, un vaisseau à construire, un véhicule ou un emplacement. Recherchez également un code pour déverrouiller le contenu du jeu Star Wars: The Skywalker Saga. Constructions rapides, plaisir créatif illimité Il y a 6 figurines LEGO et 6 figurines LEGO à découvrir, comme Dark Vador avec une décoration de pull de Noël et DO avec un chapeau de fête, plus un tapis de jeu dépliable avec une image du Millennium Falcon avec des lumières de Noël pour inspirer la créativité jouer.

Les 12 mini constructions de ce calendrier des fêtes incluent le Podracer d’Anakin, un Republic Cruiser et le château de Dark Vador. Excellentes idées de cadeaux Depuis 1999, le groupe LEGO recrée des vaisseaux, des véhicules, des lieux et des personnages emblématiques de l’univers légendaire de Star Wars. Les jouets de construction LEGO Star Wars sont extrêmement populaires, avec des idées de cadeaux de Noël amusantes pour les enfants et les fans de tous âges.

Construisez la joie de Noël avec le calendrier de l’Avent LEGO Star Wars (75279), avec des personnages, des véhicules et des emplacements à construire derrière chaque porte. Il existe également un code pour déverrouiller le contenu du jeu Star Wars: The Skywalker Saga.

Inclut 6 figurines LEGO et 6 figurines LEGO, telles que Poe Dameron et Dark Vador avec des décorations de chandail de Noël et Tauntaun avec un nez rouge, plus un tapis de jeu dépliable avec une image du Millennium Falcon pour le jeu de rôle.

Il existe également 12 mini-jouets de construction, dont le Millennium Falcon, un A-wing, un TIE Fighter, un X-wing, un vaisseau de contrôle Droid, le Podracer d’Anakin et le château de Dark Vador pour susciter l’imagination des enfants à l’approche de Noël.

Cet ensemble de construction de calendrier de l’Avent de 311 pièces est un cadeau de Noël amusant pour les enfants de 7 ans et plus, et les personnages et les modèles de construction peuvent être utilisés avec d’autres ensembles LEGO® Star Wars ™ pour un jeu encore plus créatif.

Entre les cérémonies d’ouverture de la porte et les aventures de jeu, le calendrier de l’Avent LEGO® Star Wars ™ 2020 est une pièce d’affichage festive et accrocheuse dans n’importe quelle pièce.

Les objets de collection trouvés dans cet ensemble de jeu de construction du calendrier de l’Avent LEGO Star Wars sont construits avec des briques LEGO et alimentés par la créativité des enfants – aucune pile requise – pour que leurs aventures galactiques ne s’arrêtent jamais!

Votre enfant est-il un débutant LEGO? Ne t’inquiète pas. Il y a un dessin montrant les briques pour chaque mini construction dans ce calendrier de l’Avent Star Wars Xmas pour les guider, afin qu’ils puissent construire avec la confiance d’un vrai Jedi!

Voici un aperçu de ce nouveau calendrier de l’Avent LEGO Star Wars:

Allez-vous prendre ce calendrier de l’Avent LEGO Star Wars?

