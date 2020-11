La finale de la deuxième saison de la série Amazon Prime Video a introduit deux nouvelles théories de personnages incroyablement dangereux, la plus récente étant que Cindy serait la sœur de Victoria Neuman dans “ The Boys ”.

Bien que Homelander soit toujours le principal méchant de la série, la fin de la deuxième saison a révélé que Neuman était responsable des multiples explosions à sa tête et l’a mise en place pour un plus grand rôle d’antagoniste dans la saison trois.

Mais pourrait-il y avoir un lien fraternel entre la membre du Congrès Victoria Neuman, interprétée par Claudia Doumit, et la patiente en fuite de Sage Grove, Cindy Ess Hödlmoser?

Cindy a été introduite pour la première fois lorsque l’équipe des “ garçons ” a enquêté sur le Sage Grove Center, un établissement psychiatrique où Vought expérimentait les effets du composé V sur des sujets adultes, dans le but de stabiliser le médicament afin que tout le monde puisse l’utiliser avec la sécurité pour vous donner des super pouvoirs.

Après que Lamplighter ait accidentellement brûlé la porte de sa cellule, Cindy s’est échappée et a libéré le reste des patients de Sage Grove, elle a été vue s’éloigner et le showrunner de la série, Eric Kripke, a confirmé que Cindy reviendra dans le futur.

Avec des pouvoirs terrifiants et des motifs incertains, Cindy est un grand joker, et elle n’est pas la seule, elle est peut-être là quand la théorie selon laquelle Cindy serait la sœur de Victoria Neuman dans “ The Boys ” prend plus de force.

Cindy aurait pu simplement être présentée comme un hareng rouge, mais la similitude entre elle et les pouvoirs de Victoria est intéressante. Ce ne sont pas exactement les mêmes; Victoria cible spécifiquement les têtes et les fait exploser à la manière d’un scanner, tandis que Cindy utilise ses pouvoirs pour écraser les gens et les faire exploser.

Mais, puisque Cindy est clairement instable, ils pourraient avoir les mêmes pouvoirs, depuis que Victoria a appris à mieux contrôler la sienne.

Il faudra attendre la date de la première de la troisième saison de «The Boys».