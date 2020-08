Nous espérons qu’Aaron Sorkin a trouvé une scène assez grande pour se promener et parler, car The West Wing est en train de devenir un théâtre en direct.

Avant l’élection présidentielle de novembre, Sorkin réunit le casting original de l’aile ouest pour une production mise en scène de l’épisode de la saison 3 «Hartsfield’s Landing», qui sera diffusé sur HBO Max cet automne.

Les stars Martin Sheen, Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Richard Schiff, Bradley Whitford et Janel Moloney reprendront tous leurs rôles pour la production, qui sera tournée sur plusieurs jours début octobre au Orpheum Theatre de Los Angeles. L’épisode mis en scène sensibilisera et soutiendra When We All Vote, une organisation à but non lucratif coprésidée par la Première Dame Michelle Obama qui vise à accroître la participation à chaque élection en Amérique.

Sorkin produira et écrira du matériel original exclusif pour la spéciale, tandis que Thomas Schlamme – qui a dirigé 14 épisodes de The West Wing pendant sa course – dirigera.

«Tommy et moi sommes extrêmement heureux de réunir les membres de l’aile ouest pour cette lecture par étapes et de soutenir When We All Vote dans leurs efforts pour nous impliquer tous dans cette élection», a déclaré Sorkin.

Sarah Aubrey, responsable du contenu original chez HBO Max: «Avec A West Wing Special pour profiter lorsque nous votons tous, nous sommes ravis de revisiter cette série légendaire et d’offrir à nos fans passionnés quelque chose de substantiel, significatif et inoubliable, tout en faisant la promotion un message important pour notre époque. Combiné avec le don de WarnerMedia à When We All Vote, cette émission spéciale non seulement divertit, mais contribue également à garantir que l’organisation puisse mener à bien sa mission d’augmenter la participation des électeurs à chaque élection. »

Diffusé à l’origine en février 2002, l’épisode «Hartsfield’s Landing» écrit par Sorkin montre que Bartlet (Sheen) engage Sam (Lowe) et Toby (Schiff) dans des parties d’échecs complexes qui reflètent le jeu rusé de brinksmanship que Bartlet joue avec les Chinois, qui mènent des jeux de guerre dans le détroit de Taiwan. Pendant ce temps, Josh (Whitford) est nerveux à propos des 42 votes dans les élections d’une ville éloignée du New Hampshire, qui sont comptés immédiatement et prédisent toujours le vainqueur de la primaire de cet État, et CJ (Janney) tente de contrarier Charlie (Hill) en cachant sa copie du programme quotidien top secret du président, provoquant une série de tours ludiques.