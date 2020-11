‘Poison’ est l’une des dernières séries réalisées par Atresplayer Premium et a fait sensation auprès du public, à tel point que son casting principal a remporté le Prix ​​Ondas de la meilleure performance féminine.

La série est un examen de la vie de Cristina Ortiz, mieux connue sous le nom de “ La Veneno ”, et dans la fiction plusieurs actrices incarnent ce personnage mythique: Jedet, Daniela Santiago et Isabel Torres. Les actrices donnent vie à Cristina Ortiz dans différentes facettes et moments de sa vie.

Série Révélation

La fiction, créée par “ les Javis ” (Javier Calvo et Javier Ambrossi), a été très bien accueillie par la critique ou le public et malgré le fait qu’elle ait été diffusée dans le plan Atresplayer Premium, son audience a été écrasante et très commentée sur les réseaux sociaux. Telle a été l’accueil, qu’après la diffusion du dernier chapitre de la série le week-end dernier, Antena 3 a décidé de diffuser ouvertement les deux premiers épisodes et ils sont devenus le meilleure première de fiction ouverte de la maison cette saison.

La plupart des commentaires sur «Venom» sont très positifs et traitent d ‘«ouvrir les yeux» et de «découvrir» une réalité jusque-là inconnue de beaucoup dans le domaine de la fiction.

Une partie de ce succès est sans aucun doute grâce à la performance des actrices, qui ont remporté le Prix ​​Ondas “pour capturer l’essence de La Veneno en faisant comprendre le personnage au spectateur “, ont souligné le jury. Ils expliquent que “sAgir aide la série à fonctionner parfaitement comme une justification et une visualisation de la cause trans à travers une série de fiction qui a eu la vie à la fois numériquement et ouvertement “.

Une “leçon” à l’industrie de la télévision

Les femmes trans sont l’un des groupes les moins visibles dans l’industrie du divertissement télévisé, mais après ‘Veneno’, le talent et l’implication de femmes telles que Jedet, Isabel Torres ou Daniela Santiago ont été démontrés, parmi tant d’autres que l’industrie cache.

Leur travail leur a valu le prix de meilleure performance féminine, quelque chose que beaucoup ne se sentent pas bien et qui a généré une certaine polémique dans les réseaux lorsque l’attribution du prix a été rendue publique.

Polémique sur les réseaux sociaux

Sous le hashtag #sololasmujeresmenstruan les secteurs les plus conservateurs ont voulu montrer leur mécontentement à leur accorder ce prix et se sont consacrés à la diffusion de messages transphobes sur les réseaux sociaux, bien que de nombreux utilisateurs aient renversé la situation et se soient montrés totalement en faveur du collectif trans, exposant qui gêne ce type de progrès.

N’avez-vous pas honte de vous appeler féministes et de dire que vous vous souciez des droits des femmes et que vous créez ensuite des hashtags comme #SoloLasMujeresMenstruan et que vous êtes un putain de TERFS? Sœurs et frères trans, nous sommes avec vous. – femitana♀🏳️‍🌈 (@femitana) 29 octobre 2020

#OnlyWomenMenstruan? -Je suis un homme et j’ai mes règles.

-Ma mère est une femme qui a arrêté ses règles après une opération de santé.

-Mes grands-mères sont des femmes et n’ont pas de règles.

… Je ne connais pas les gars, mais je pense qu’il faut réfléchir avant de faire des hastags inutiles 😂😂😂😂😂😂 – Leo ~ 🐺🐬🐍🐣 ~ (@transduckling) 29 octobre 2020

Quelle honte qu’une partie du collectif féministe donne des leçons sur la fraternité, et puis ce sont les mêmes qui discriminent une partie du groupe pour ne pas pouvoir avoir ses règles. Être une femme, c’est bien plus qu’avoir des règles. #SoloLasMujeresMenstruan – La llorona 🎃 (@Llorarderojo) 29 octobre 2020

#SoloLasMujeresMenstruan Je suis désolé mais je suis un homme et j’ai mes règles pic.twitter.com/gWmzdgq6KQ – Neizan (@neizanmartinez_) 29 octobre 2020