Le journaliste Enric Hernández célèbre un an au poste de directeur de l’information et des nouvelles de RTVE et le Conseil des nouvelles de la télévision espagnole a commémoré l’occasion en publiant une revue de sa gestion, qui est, à son tour, la plus retentissante de celles qui ont publié . Dans le document, rendu public en fin d’après-midi vendredi, il est dénoncé que, pour le Conseil, le mandat de Hernández a eu “plus d’ombres que de lumières”. Ils dénoncent la sous-traitance de programmes d’information comme celui que La 1 diffusera lundi, Las cosas effaçant le jour même où la démission d’Isabel Cacho, directrice de magazines, était connue.

Le texte commence par rappeler que le référendum sur la nomination d’Enric Hernández en 2019 organisé par les Conseils de l’information de TVE, RNE et RTVE.es a abouti à un rejet de 65% du personnel participant. Mais il célèbre les grandes lignes que Hernández a présentées pour son mandat: “Un projet basé sur l’intention de coordonner et de ne pas entrer dans les questions éditoriales; promouvoir l’actualité dans tous les contenus TVE, qu’il s’agisse de nouvelles ou de programmes; promouvoir des questions sociales; parier sur propre production de programmes d’information, donner une plus grande impulsion au processus de numérisation en fonction des différentes rédactions, augmenter la présence des programmes d’information aux heures de grande écoute et promouvoir la programmation en catalan ».

Puis arrivent les ombres qu’ils ont indiquées dans la présentation de la déclaration. «Ce Conseil constate avec une grande inquiétude la perte de place pour ses propres programmes d’information au profit des coproductions« actuelles », avec une participation extérieure majoritaire. A l’heure actuelle, le programme d’information La 2 Noticias a disparu de la grille à la suite de la pandémie sans retour de son émission, alors qu’en parallèle il mise sur lesdits programmes “ actuels ”, qui mêlent information et opinion dans leur contenu. . Le programme informatif Los petits déjeuners a disparu du grill et le rassemblement politique du matin a été absorbé par le nouveau programme du matin L’heure du 1 sans, pour le moment, avoir réussi à améliorer les quotas d’audience, argument utilisé pour l’élimination de Los petits déjeuners ». Le Conseil souligne également la réduction du temps de diffusion des espaces d’information territoriale et l’annulation, après seulement trois programmes, du programme La première question, réalisé à Sant Cugat “avec une partie de la production de quelqu’un d’autre”.

Pour le TVE News Council, le point culminant de cette situation, et le déclencheur de ce communiqué, est l’annonce de la première imminente de Las cosas clara, un nouveau programme informatif que La 1 lance lundi prochain dirigé par Jesús Cintora «et avec grand une partie de son personnel externalisé (y compris les travaux de vérification, qui ont été confiés à l’équipe de Maldita Hemeroteca au lieu de Verifica RTVE, ainsi qu’une grande partie de la rédaction) ».

«Le News Council considère cette décision très sérieuse. Sous prétexte qu’il y a un «manque de personnel», l’externalisation et l’embauche de travailleurs en dehors de l’entreprise ont été promues sans même avoir consulté en interne si quelqu’un avait un intérêt à rejoindre le programme. […] Nous sommes préoccupés par le manque de leadership dans les programmes d’information. Malgré les efforts consentis par le personnel d’Informativos dans une situation de grande difficulté, il n’y a pas de cap clair ou de projet innovant à la hauteur de ce qu’exige la situation actuelle de RTVE », déclare le Conseil.« Nous pensons que ce serait une grave erreur de vider le noyau des services d’information de TVE, comme Enric Hernández a tenté de le faire avec certaines décisions lors de sa première année de mandat, une période avec plus d’ombres que de lumières », conclut le texte.

Cependant, le Conseil célèbre «le lancement de la chaîne RTVE Noticias sur YouTube; avoir réussi à maintenir la rédaction active dans les moments les plus difficiles de la pandémie; amélioration des graphismes et augmentation de la programmation en catalan ».