À ce stade, c’était peut-être un peu évident, compte tenu de la popularité du matériau de base et de l’équipe créative impliquée dans le projet, mais HBO a officiellement commandé une première saison de Le dernier d’entre nous.

Annoncée en mars dernier, la série live-action basée sur le jeu vidéo à succès du même nom développé par Naughty Dog mettra en vedette Neil Druckmann lui-même (directeur créatif et scénariste du jeu) en tant que scénariste et producteur exécutif, qui travaillera aux côtés du créateur de Tchernobyl, Craig Mazin, portera l’histoire à l’écran dans un nouveau format. Carolyn Strauss, Evan Wells de Naughty Dog, Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions Ils seront également les producteurs exécutifs de la série.

“Craig et Neil sont des visionnaires d’une créativité inégalée”, a-t-il déclaré. Francesca Orsi, Vice-président exécutif de la programmation HBO ”Avec eux qui dirigent le projet, avec l’incomparable Carolyn Strauss, cette série est sûre de trouver une réponse parmi les fans avides de The Last Games, nous-mêmes et les débutants de cette saga qui transcende le genre. Nous sommes ravis de nous associer à Naughty Dog, Word Games, Sony et PlayStation pour adapter cette histoire incroyablement épique et immersive. “

De la même manière, le président de Sony Pictures Television Studios, Jeff Frost, et le directeur de Productions PlayStation, Asad Qizilbash: «Nous sommes ravis de travailler avec HBO et cette incroyable équipe créative pour créer la série télévisée The Last Of Us. La narration innovante et spirituelle de PlayStation est un complément naturel à l’approche créative de Sony Pictures Television. Notre collaboration est un exemple fantastique de l’application de notre philosophie «One Sony». Nous espérons continuer à nous développer. IP des jeux emblématiques du futur ».

Par conséquent, il semble que si le projet réussit, Le dernier d’entre nous il pourrait ouvrir les portes à plusieurs nouvelles collaborations entre l’industrie de la télévision et du jeu vidéo.