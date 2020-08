Divertissement DC

Après une brusque pause de mi-saison, les fans du drame à succès Netflix Lucifer se demandent si la date de sortie de la saison 5, partie 2, a été confirmée.

Lucifer est peut-être l’une des émissions les plus populaires sur Netflix, mais cela ne signifie pas qu’elle peut échapper à l’enfer des retards de production.

La saison 5 a été accueillie de manière fantastique par les fans et les critiques la semaine dernière, mais la plupart des téléspectateurs ont déjà vu les huit épisodes.

Maintenant, de nombreux fans se demandent quand Lucifer reviendra pour la deuxième partie de la cinquième saison.

LUCIFER: Qui joue Jed dans la saison 5 de la série à succès Netflix?

Date de sortie de Lucifer saison 5 partie 2…

Malheureusement, la date de sortie de la deuxième partie de la saison 5 de Lucifer n’a pas encore été confirmée, mais devrait être diffusée à la fin de décembre ou au début de 2021.

Rien n’a encore été confirmé ni par les producteurs de l’émission ni par Netflix, mais Tom Ellis, la star de la série diabolique, a révélé que même lui ne savait pas quand la deuxième partie sortira.

«Les huit seconds épisodes, je ne sais pas quand ils vont tomber car nous avons toujours la finale. Nous en étions à peu près à mi-chemin. Alors on y retourne, on commence par ça, puis on passe directement à la saison six. – Tom Ellis, via Pilot TV Podcast.

L’acteur gallois a ensuite révélé qu’il «imaginerait une sorte de période de Noël ou au début de l’année prochaine», mais se méfiait de ne pas trop espérer les fans.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Génie. J’ai hâte de Lucifer Saison 5, partie 2. – Paul Kwauk (@PaulKwauk) 28 août 2020

Pourquoi y a-t-il deux parties dans la saison 5 de Lucifer?

La saison 5 de Lucifer a été divisée en deux parties car la production a été gravement affectée par la crise sanitaire mondiale des coronavirus.

Ellis a révélé que la saison 5 avait encore environ «60%» à tourner et que le tournage de ce dernier volet n’avait pas encore repris.

Il a ajouté: « Avec les restrictions, tout le monde doit à son tour faire son travail, donc cela va avoir un gros effet d’entraînement sur combien nous pouvons tirer physiquement en une journée. »

Jouant l’avocat du diable, je ne serais pas surpris si Lucifer ne revenait pas cette année civile, en particulier avec l’arrêt en cours de la production. Nous vous apporterons une mise à jour sur cette situation au fur et à mesure que de plus amples informations seront révélées, alors revenez régulièrement.

AGGRETSUKO: Le statut de renouvellement de Netflix et la date de sortie potentielle de S4 expliqués

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Lucifer Saison 5 Partie 2 doit sortir dès que possible !! Vous ne pouvez pas me laisser comme ça 😭 – Angelica (@jass_magana) 28 août 2020

Comment les fans ont-ils réagi aux retards?

Naturellement, beaucoup de fans de Lucifer ont été déçus par la brusque interruption de mi-saison, beaucoup ignorant auparavant les revers de la production.

Cependant, la grande majorité est consciente des restrictions imposées aux cinéastes et se rend compte que la santé et la sécurité des personnes impliquées sont bien plus importantes que la série elle-même.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je viens de terminer la saison 5, partie 1 de Lucifer et tout ce que je dois dire, c’est WHAT THE BLOODY HELL. Comment pourriez-vous finir comme ça 😫😫😫 COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL ATTENDRE LA PARTIE 2!?! ?? – Mamba (@ stevemamba12) 27 août 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

JE VEUX LUCIFER SAISON 5 PARTIE 2 MAINTENANT! – Juliet Grace (@ hippiemusic28) 27 août 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

JUST CAUGHT UP WELFJF LUCIFER S5 putain, je ne peux pas attendre la partie 2 !! je ne peux pas croire ,,, le labyrinthe souffre tellement tout ce que ma fille veut, c’est une âme, elle veut se sentir vivante 🥺 honnêtement pendant une seconde je pensais que lucifer la traînerait en enfer juste là, ou « arrête ou je t’enverrai de retour en enfer » – 𝕂𝕚𝕪𝕠 ♡ камила (@decayofkiyo) 28 août 2020

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Une stupide pandémie ruine la production de Lucifer! J’ai besoin de la partie 2 – Roni Reneé (@Rgortarez) 27 août 2020

Dans d’autres actualités, pourquoi les épisodes 15 et 16 de « Was It Love? » Sont retardés sur Netflix et JTBC a expliqué