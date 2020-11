Il y a plus d’une décennie, The CW nous a présenté l’une des séries les plus appréciées de la fin des années 2000, il semble donc être le bon moment pour faire une version en fonction de l’époque actuelle et avec un nouveau casting. Directement à HBO Max, le nouveau directeur du redémarrage de ‘Gossip Girl’, Connue pour son travail dans les vidéoclips aux côtés de Drake et pour ses contributions à la télévision.

Le drame est basé sur les romans homonymes de Cecily von Ziegesar et raconte la vie privilégiée des adolescents de l’Upper East Side de Manhattan à New York, où un blogueur connu sous le nom de Gossip Girl et joué par Kristen Bell est dédié à racontent leurs secrets, des conflits d’amour aux problèmes financiers.

Il est temps de ramener cette histoire incroyable aux temps modernes, le casting est prêt et nous avons enfin le directeur du reboot de ‘Gossip Girl’, c’est Karena Evans, qui était en charge des clips de “Dans mes sentiments”, “Je suis bouleversé” et “Le plan de Dieu” de Drake, mais il a également travaillé sur des publicités pour Nike. Quant à la télévision, il a réalisé l’épisode pilote de «P-Valley» de Starz et sera en charge d’un épisode de quatrième saison de «Snowfall».

«Josh Safran a trouvé un partenaire idéal en Karena pour illustrer comment le paysage des médias sociaux, de l’Upper East Side et du monde a changé depuis la création de« Gossip Girl »il y a 13 ans», a déclaré Sarah Aubrey, directrice du contenu original de HBO Max, dans un communiqué. “Aussi, sa passion pour la narration inclusive correspond à celle de Josh et nous sommes fiers de l’avoir avec nous dans ce voyage. “

“Je ne pourrais pas être plus enthousiaste que Karena lance la nouvelle série”, a ajouté Joshua Safran, scénariste et producteur exécutif de ‘Gossip Girl’. «Sa vision, sa voix et sa passion sont sans égal. C’est un honneur et un privilège de travailler avec elle et j’ai hâte que tout le monde voie ce qu’il a prévu. “

La nouvelle version de ‘Gossip Girl’ mettra en vedette Emily Alyn Lind (‘The Babysitter’, ‘Code Black’), Whitney Peak (‘Molly’s Game’, ‘Chilling Adventures of Sabrina’), Eli Brown (‘Pretty Little Liars: The Perfectionists ‘,’ Spinning Out ‘) Johnathan Fernandez (‘ Lethal Weapon ‘,’ Younger ‘), Jason Gotay (‘ Peter Pan Live! ‘,’ Love Life ‘), Tavi Gevinson (‘ Scream Queens ‘,’ Neo Yokio ‘ ), Thomas Doherty (‘Descendants 2’, ‘High Fidelity’) Adam Chanler-Berat (‘Delivery Man’, ‘The Good Wife’), Zión Moreno (‘Control Z’, ‘K-12’), Savannah Smith, Jordan Alexander («Sacred Lies», «Unbury the Biscuit»), Evan Mock et Laura Benanti («Supergirl», «Nashville»). Fait amusant, Kristen Bell devrait revenir en tant que narratrice de la série.