Dans la liste des originaux à venir sur Netflix en octobre, assurez-vous de consulter The Trial of the Chicago 7. Le prochain drame juridique fera certainement parler les gens et pourrait être l’un des meilleurs originaux de l’année. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur The Trial of the Chicago 7, y compris l’intrigue, le casting et la date de sortie officielle de Netflix.

Le procès du Chicago 7 est un drame juridique original de Netflix à venir basé sur le cas réel des Chicago Seven. Réalisé par Aaron Sorkin, le drame historique pourrait être l’un des meilleurs originaux de l’année et un candidat potentiel aux Oscars.

Le long métrage a eu une histoire torride de retards remontant à 2007, lorsque le réalisateur, Aaron Sorkin, a écrit le scénario. À l’origine, Sorkin avait l’intention que Steven Spielberg dirige le film, mais grâce à la grève de la Writers Guild of America en 2007, Speilberg a abandonné.

Spielberg est resté pour produire The Trial of the Chicago 7, et Sorkin a pris le rôle de réalisateur.

Quand The Trial of the Chicago 7 arrive-t-il sur Netflix?

Il a été confirmé que The Trial of the Chicago 7 arrive sur Netflix sur Vendredi 16 octobre 2020.

Le drame juridique sera disponible pour être diffusé sur Netflix dans le monde entier dès sa sortie.

Paramount Pictures avait initialement prévu que le film soit distribué dans les cinémas, mais grâce à la pandémie mondiale de coronavirus, les droits ont été vendus à Netflix.

Quelle est l’intrigue de The Trial of the Chicago 7?

Basé sur l’histoire réelle du Chicago Seven; un groupe d’accusés qui ont été accusés par le gouvernement fédéral pour leur implication dans la guerre anti-Vietnam et les manifestations contre-culturelles qui ont eu lieu à la Convention nationale démocrate de 1968 à Chicago, Illinois.

Qui sont les acteurs de The Trial of the Chicago 7?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans The Trial of the Chicago:

Rôle

Membre de la distribution

Où les ai-je vus / entendus auparavant?

Tom Hayden

Eddie Redmayne

Les Misérables | La théorie de tout | La fille danoise

Rennie Davis

Alex Sharp

The Hustle | À l’os | La nuit ensoleillée

Abbie Hoffman

Sacha Baron Cohen

Borat | Les Misérables | Talladega Nights: La ballade de Ricky Bobby

Jerry Rubin

Jeremy Strong

Le grand court | Le juge | L’événement

David Dellinger

John Carroll Lynch

Le fondateur | Fargo | Zodiaque

Bobby Seale

Yahya Abdul-Mateen II

Aquaman | Le descendre | Gardiens

William Kunstler

Mark Rylance

Pont des espions | Dunkerque | Le BFG

Richard Schultz

Joseph Gordon-Levitt

Création | Looper | Don Jon

Leonard Weinglass

Ben Shenkman

Pi | Blue Valentine | Anges en Amérique

Thomas Foran

J.C. MacKenzie

Faction d’octobre | le loup de Wall Street

Julius Hoffman

Frank Langella

Frost / Nixon | La boîte | Maîtres de l’univers

Quand et où The Trial of the Chicago 7 a-t-il été tourné?

La production du long métrage a pris un temps extrêmement long, mais le tournage de The Trial of the Chicago 7 a finalement commencé le tournage le 30 septembre 2019.

Les lieux utilisés pour le tournage ont eu lieu dans plusieurs endroits aux États-Unis et au Canada, y compris;

Toronto, Ontario

Patterson, New Jersey

Chicago, Illinois

Le long métrage est entré en post-production le 17 décembre 2019.

Quelle est la durée du Trial of the Chicago 7?

Selon la page officielle IMDb du film, The Trial of the Chicago 7 a une durée totale de 129 minutes.

Puis-je diffuser The Trial of the Chicago 7 en 4K?

En tant que Netflix Original entièrement produit, vous pourrez diffuser The Trial of the Chicago 7 en 4K.

Pour regarder la fonctionnalité en 4K, vous aurez besoin d’un appareil 4K, d’un abonnement Netflix premium et d’une connexion Internet capable de maintenir 25 Mbps.

Êtes-vous enthousiasmé par la sortie de The Trial of the Chicago 7 sur Netflix? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!