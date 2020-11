Morelia.- Avec les meilleures attentes, la 32e édition du Festival de musique Morelia Miguel Bernal Jiménez qui s’est présenté à Horacio Franco et l’Ensamble Cappella Barroca dans un concert hybride, face à face et virtuel, du Théâtre Ocampo.

Le bâtiment historique de la capitale du Michoacán était le lieu où le concert a commencé à 20h30, qui mettait en vedette l’un des artistes mexicains les plus reconnus aujourd’hui.

«La musique peut changer le monde. Merci de vous connecter et de profiter du meilleur festival de musique de concert au Mexique; Miguel Bernal Jiménez rêvait de faire de Morelia le Salzbourg d’Amérique, et à la suite de ce rêve, deux de ses fils, Miguel et Eugenio, ont créé le FMM il y a 32 ans ».

C’est ainsi que s’exprime Verónica Bernal Vargas, directrice générale de la FMM.

Le programme musical était composé de pièces de Vivaldi, telles que le Concerto pour flûte en ré majeur, RV 428, op.10, connu sous le nom de II Gardellino, et le Concerto en sol majeur, RV 312.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Claudio Méndez Fernández, secrétaire à la Culture du Michoacán, qui était présent au nom du gouverneur Silvano Auroles, a déclaré:

«La musique peut ouvrir des espaces à l’imaginaire pour rêver de ces espaces utopiques, elle peut ouvrir les yeux sur ce à quoi nous aspirons et je voudrais que ce soit la vocation de tout être humain réfugié dans la musique: fermer la voie au pessimisme.

Photo: avec l’aimable autorisation du Morelia Music Festival

Quelques minutes avant l’inauguration, Stephanie Salas et le compositeur Ponce, ambassadeurs de la 32e édition du FMM, ont déclaré aux médias qu’ils étaient heureux d’être dans la ville et de profiter du flûtiste le plus connu du Mexique.

«Avec la musique, la vie change définitivement», a déclaré Stephanie Salas, tandis que Pønce se souvenait, cette année, les deux artistes font la promotion avec leur chanson «Encore une fois».

“Je fais de la musique électronique et des chansons, pour moi c’était une très bonne opportunité de profiter de la collaboration avec Stéphanie, c’est la première fois que j’écris pour quelqu’un d’autre.”

Les deux invités seront ce 21 novembre lors de l’inauguration des tapis floraux Patamban au centre culturel de Clavijero.

