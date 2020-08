Encore plus, l’action zombie sud-coréenne est en magasin pour les abonnés Netflix en septembre! Nous avons tout ce que vous devez savoir sur #Alive, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et sa date de sortie mondiale de Netflix.

#Alive est un thriller de zombies sud-coréen Netflix Original à venir, écrit et réalisé par Cho Il Hyung. L’horreur zombie a fait ses débuts dans les cinémas sud-coréens. 24 juin 2020, et a dominé le box-office pendant 18 jours consécutifs.

Ironiquement, la franchise de zombies continue de ressusciter d’entre les morts et la Corée du Sud mène le genre dans une nouvelle ère. Finis les zombies lents de l’ère Romero, et même les zombies «rapides» modernes ne peuvent pas se comparer à la marée terrifiante de la horde de zombies coréens.

Il est extrêmement difficile de se démarquer parmi la horde de films sortis au fil des décennies, mais la Corée du Sud l’a fait. Visuellement frappante et terrifiante, la Corée du Sud a une niche dans le genre, et nous pouvons tous en profiter.

Quand #Alive arrive-t-il sur Netflix?

#Alive sera disponible en streaming sur Netflix sur Mardi 8 septembre 2020.

L’horreur zombie sera disponible en streaming sur Netflix dans le monde entier.

On ne sait pas si #Alive sera disponible en streaming en Corée du Sud, mais comme la bande-annonce a été publiée pour la première fois sur la chaîne YouTube Netflix Asia, on peut supposer qu’elle ne manquera pas.

Quelle est l’intrigue de #Alive?

Passant ses journées dans l’isolement, en streaming et en jouant à des jeux vidéo, Oh Joon Woo est choqué lorsqu’il assiste à une émission de nouvelles rapportant qu’un pathogène violent balaie la Corée. Jetant un coup d’œil à l’extérieur de son appartement, des zombies mangeurs de chair rampent en dessous, le piégeant, ainsi que d’autres occupants à l’intérieur. Alors que ses réserves de nourriture et d’eau commencent à diminuer et que sa santé mentale s’effondre, Oh Joon Woo n’a que peu d’espoir de survie.

Qui sont les acteurs de #Alive?

#Alive a un nombre limité d’acteurs mais beaucoup de zombies:

Yoo Ah In en tant que Oh Joon WooPark Shin Hye en tant que Kim Yoo BinLee Hyun Wook en tant que Lee Sang ChulSo Hee Jung en tant que mère de Joon WooJeon Bae Soo en tant que Masked ManKim Hak Seon en tant que père de Joon WooLee Chae Kyung en tant que femme de Masked ManJoo Bo Bi en tant que sœur de Joon YooJin Soeon comme Elena Kim Quel est le runtime de #Alive?

Le temps d’exécution officiel est de 99 minutes.

#Alive sera-t-il disponible pour diffuser en 4K?

Comme le film d’horreur sud-coréen est sous licence, il n’est pas clair si les abonnés pourront diffuser #Alive en 4K. En règle générale, les nouveaux originaux arrivent avec la possibilité de diffuser en 4K.

Si vous avez l’intention de regarder #Alive en 4K, vous aurez besoin d’un appareil 4K, d’une connexion Internet capable de maintenir 25 Mbps et d’un abonnement Netflix premium.

#Alive est-il connecté au Royaume ou Train à Busan?

On vous pardonnera de penser que #Alive est connecté à deux des franchises de zombies les plus populaires de Corée du Sud, Kingdom et Train to Busan.

Malheureusement, #Alive n’est pas un spin-off Train to Busan, ni une future suite de Kingdom. Bien que le style de zombie soit cohérent entre les trois franchises, cela est simplement devenu la nouvelle norme pour les films de zombies dans le pays.

