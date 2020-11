Mexique – Pendant cette nuit et tôt le matinLe front numéro 13 s’étendra à l’état stationnaire sur la péninsule du Yucatan, et en interaction avec un chenal dépressionnaire situé au sud-ouest du golfe du Mexique.

Cela provoquera de la pluie avec des accumulations torrentielles (de 150 à 250 millimètres [mm]) au nord du Chiapas et d’Oaxaca, de Tabasco et au sud de Veracruz; intense (de 75 à 150 mm) à Quintana Roo, et très forte (de 50 à 75 mm) à Campeche et au Yucatán.

La masse d’air froid associée au front maintiendra un environnement froid matin et soir, des brouillards dans les montagnes de l’est et du sud-est du Mexique et des gelées matinales dans les zones montagneuses du nord et du centre du pays.

De même, un vent de composante nord est estimé, avec des rafales de 80 à 100 kilomètres par heure (km / h) dans l’isthme de Tehuantepec et des vagues de 3 à 5 mètres (m) de hauteur significative dans le golfe de Tehuantepec; rafales de 60 à 70 km / h et vagues de 2 à 4 m de hauteur sur les côtes de Quintana Roo, Veracruz et Yucatán, et rafales de 50 à 60 km / h avec des vagues de 1 à 2 m de hauteur à Campeche et sur la côte de Tabasco. Le front numéro 13 devrait se dissiper la nuit.

En revanche, Cold Front Number 14 traversera lentement le nord-ouest de la République mexicaine et provoquera des rafales de 50 à 60 km / h dans la péninsule de Basse-Californie, Sonora et la mer de Cortez.

En raison du ramollissement du sol généré par les pluies, il existe un risque de glissements de terrain, de débordement de rivières et de ruisseaux et d’inondations dans les zones de basse altitude, raison pour laquelle la population des États susmentionnés et la navigation maritime sont instamment priées de suivre les avis du service météorologique. Nacional (SMN), de la Commission nationale de l’eau (Conagua), et suivez les indications des autorités étatiques, municipales et de la protection civile.

Prévisions pour demain

Les canaux de basse pression sur le centre et le sud-est du pays, ainsi que dans la péninsule du Yucatan, associés à l’instabilité de la haute atmosphère, maintiendront des pluies intenses au Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco et Veracruz; très fort à Quintana Roo; forte (25 à 50 mm) à Campeche et Yucatán, et des averses (5,1 à 25 mm) à Mexico, État du Mexique, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas et Tlaxcala. Les précipitations peuvent être accompagnées de chocs électriques et de tempêtes de grêle.

Le front numéro 14 s’étendra à l’arrêt sur le nord-ouest du Mexique et générera des rafales de vent de 40 à 50 km / h en Baja California Sur et dans la mer de Cortez.

Des gelées et des températures minimales de -5 à 0 degrés Celsius sont attendues dans les zones montagneuses de Chihuahua, Durango et de l’État du Mexique, et de 0 à 5 degrés Celsius avec la possibilité de gelées dans les zones montagneuses d’Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz et Zacatecas.

emc