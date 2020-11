Mexique.- Au cours des prochaines heures, de fortes pluies ponctuelles (25 à 50 millimètres) sont prévues [mm]) à Campeche, au sud du Chiapas, au sud d’Oaxaca, au Quintana Roo et au Yucatán, ainsi que des rafales de vent 50 à 60 kilomètres par heure (km / h) et des vagues hautes de 1 à 3 mètres (m) de hauteur significative sur les côtes du Quintana Roo et du Yucatán, conditions météorologiques générées par la circulation extensive de la tempête tropicale Eta, située au nord-est de Quintana Roo, qui se déplacera au-dessus de l’est du golfe du Mexique et interagira avec un chenal dépressionnaire au sud-est de la République mexicaine.

À 18 h 00, heure du centre du Mexique, Eta était située à 250 kilomètres (km) à l’ouest-sud-ouest de Dry Tortugas, Floride, États-Unis d’Amérique, et à 305 km au nord-est de Cabo Catoche, Quintana Roo. Il présente des vents maximums soutenus de 85 km / h et des rafales de 100 km / h, ainsi qu’un déplacement vers le sud-ouest à 22 km / h.

À son tour, Cold Front Number 12 traversera le nord du pays, provoquant des intervalles d’averses (de 5,1 à 25 mm) à Chihuahua et des pluies isolées (de 0,1 à 5 mm) en Baja California, Sinaloa et Sonora, en plus d’un environnement froid. , des vents forts avec de possibles poussières de poussières et des rafales de 80 à 90 km / h à Chihuahua; de 70 à 80 km / h à Coahuila et Sonora, et de 50 à 60 km / h en Basse Californie, Durango, Nuevo León et la mer de Cortez. Des houles élevées de 2 à 4 m de hauteur devraient également être importantes sur la côte ouest de la péninsule de Basse-Californie.

De même, l’entrée d’humidité de l’océan Pacifique entraînera des pluies isolées à l’ouest du territoire national.

Les pluies décrites pourraient être accompagnées de chocs électriques, d’éventuelles chutes de grêle et de fortes rafales de vent pendant les tempêtes, ainsi que du risque de glissements de terrain, d’augmentation du débit des rivières et des ruisseaux et d’inondations dans les zones basses.

Par conséquent, la population des États susmentionnés est instamment priée de rester attentive aux avertissements du Service météorologique national (SMN) de la Commission nationale de l’eau (Conagua) et de suivre les instructions des autorités étatiques, municipales et de la protection civile.

Prévisions pour demain

Pour ce mardi, de très fortes pluies (de 50 à 75 mm) sont attendues dans le sud du Chiapas; de fortes ponctuelles dans le sud d’Oaxaca, ainsi que dans le nord de Campeche, Quintana Roo et Yucatán, ainsi que des intervalles d’averses à Guerrero et des pluies isolées à Veracruz, générées par la large circulation de la tempête tropicale Eta, situé au nord-est de la côte du Quintana Roo, qui continuera son mouvement sur l’est du golfe du Mexique, en interaction avec un canal dépressionnaire au sud-est du territoire national.

En revanche, des pluies isolées sont prévues à Coahuila, Nuevo León et San Luis Potosí, causées par le front froid numéro 12, qui traversera le nord-est du pays, ainsi qu’une légère baisse des températures diurnes.

