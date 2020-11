Le changement de “ regard ” d’Ana Rosa lors de la première de la nouvelle saison de son programme a généré de nombreux messages de toutes sortes sur les réseaux sociaux, qui ont été contextualisés dans un sexisme clair lorsqu’il s’agit d’évaluer les professionnels lorsqu’ils sont des femmes.

La quantité de commentaires était telle que même Sussana Griso, sa grande rivale d’Antena 3 et de l’émission «Espejo Público», a utilisé le temps de son espace télévisuel pour défendre le présentateur de Telecinco.

Griso en a surpris beaucoup avec ces mots: “Cette semaine, un de mes collègues, il n’est pas nécessaire de dire le nom, qui a lancé le programme lundi, a été insulté et quelqu’un a fait écho à ces insultes pour en faire un titre de journal: et si le Botox, si ça ressemble à Menganita … Est-ce du journalisme? Qui décide d’encapsuler cette merde, excusez-moi, et d’en faire un titre? Ceux qui se disent journalistes, qui croient que c’est de l’actualité parce que ça clique sur eux.

Après ces mots de Grisso, Ana Rosa Quintana a voulu rendre la pareille et devant tout le public elle a remercié son public rival, qui n’était pas un ennemi: «Nous avons parlé de l’image et je vais remercier ma partenaire Susanna Griso qui est sorti l’autre jour … Je vous le dis aussi, ce qu’ils disent sur Twitter à propos de ma coiffure me touche le nez, je m’en fiche, mais j’apprécie vraiment vos paroles.