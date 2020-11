Il est conseillé de toujours avoir un certificat de naissance imprimé et certifié, car c’est un document important qui est généralement demandé pour gérer la diversité des procédures. Heureusement, l’obtention et la validation peuvent se faire en ligne, rapidement et facilement, sans avoir besoin de se rendre dans un bureau.

L’acte de naissance est l’un des documents essentiels que tout Mexicain doit posséder. C’est celui qui certifie la date et le lieu de naissance d’une personne. En outre, il comprend des données plus pertinentes, telles que le sexe, les noms, les prénoms et l’identification des parents du citoyen.

Ce document est une exigence essentielle pour tous les types de procédures, telles que l’obtention de la pièce d’identité nationale et du passeport. Par conséquent, l’avoir validé et certifié est important pour pouvoir vivre dans le pays.

Auparavant, il était nécessaire de se rendre dans les bureaux liés à la zone d’identification pour obtenir le document, au cas où il aurait été perdu ou endommagé. Cependant, Depuis 2017, le gouvernement mexicain autorise ce processus à se dérouler en ligne, dans le confort de votre maison ou de votre bureau.

Un processus simple et rapide

La seule condition pour obtenir votre certificat de naissance est d’avoir un accès Internet et une imprimante. Parmi les autres, il faut entrer sur le site Web du gouvernement, suivre les étapes nécessaires et enfin imprimer le document.

La première chose à faire est d’accéder au site Web que le gouvernement a déterminé à cet effet. Il existe deux manières différentes de rechercher l’enregistrement correspondant, qui sont les suivantes:

Code d’enregistrement unique de la population: Aussi connu sous le nom de CURP, il est d’une grande aide lors de la recherche d’un certificat de naissance. Il vous suffit de saisir la case et le système trouvera l’acte de naissance correspondant au mot de passe.Nom et prénom: Vous devez cliquer sur la section «Données personnelles», qui affichera un formulaire avec certaines données du certificat de naissance. Ceci doit être rempli afin que le moteur de recherche trouve ultérieurement tous les enregistrements contenant ces données.

Une fois le certificat de naissance requis trouvé, un aperçu sera affiché. Pour le télécharger, il faudra payer un montant stipulé, qui peut varier en fonction de l’État. En ce sens, il est important de revoir la liste de prix pour connaître le coût de la procédure. Vous pouvez payer en ligne par carte bancaire, ou par l’intermédiaire de la banque lors d’un dépôt.

Après avoir effectué le paiement, nous devrons attendre qu’il soit validé. Lorsque le processus est terminé, la dernière étape sera de télécharger l’enregistrement (qui vient au format PDF) pour l’imprimer plus tard.

Validez l’acte de naissance en ligne

Une autre fonction liée à l’acte de naissance, offerte par le site Web du gouvernement mexicain, est la validation de ce document. Grâce à cette option, vous pouvez vérifier la validité juridique de tout acte, en vous assurant qu’il a été émis par ce site et non par des tiers.

Il est conseillé d’effectuer ce processus de temps en temps, au cas où, pour une raison quelconque, vous auriez un certificat falsifié. Parfois, les escrocs peuvent vous donner un document invalide, alors il est important de vérifier périodiquement la validité. Cela peut être fait en suivant quelques étapes simples.

Tout d’abord, vous devez accéder au site Web du gouvernement du Mexique, dans la section des procédures. La prochaine chose sera de cliquer sur la case qui indique «Validez votre certificat de naissance».

Par la suite, on demandera à la personne l’identifiant électronique. Ce numéro est unique à chaque enregistrement et se trouve dans le coin supérieur droit du document. Ce numéro doit être entré dans la case qui indique le site, en tenant compte du fait que les erreurs doivent être évitées, car étant un nombre un peu long, il faut faire attention.

Une fois cela fait, le même système se chargera de rechercher le numéro dans la base de données. Dans le cas où le certificat à vérifier est valide, le site Web affichera un message indiquant que “Ce certificat de naissance est valide et a été émis via gob.mx”.

Cela signifie que le document n’est pas faux et doit être accepté par les candidats qui en font la demande au cours de toute procédure.

