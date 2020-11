Netflix série renouvelée Jeune wallander pour une deuxième saison.

Jeune wallander est une coproduction entre Royaume-Uni et Suède que, bien qu’il se déroule dans la ville suédoise de Malmö, les personnages utilisent la langue anglaise. La série suit le jeune homme Kurt Wallander (Adam Pålsson), le célèbre inspecteur de police fictif, créé par l’écrivain suédois Henning Mankell.

Ce n’est pas la première adaptation des aventures de Kurt Wallander dans les livres, avec une série de films suédois, mettant en vedette Rolf Lassgård, ainsi que deux séries, une suédoise et une britannique.

Repensé dans les temps modernes, la série raconte l’histoire de la première affaire policière de Kurt Wallander et montre les expériences professionnelles et personnelles qu’il a vécues pendant sa jeunesse. En plus de Adam, le casting principal de Young Wallander comprend également Richard Dillane, Leanne Best, Ellise Chappell, Yasen Atour, Charles Mnene et Jacob Collins-Levy.

La première saison a Ben Harris comme scénariste, Ole Endresen et Jens Jonsson comme réalisateur et Berna Levin comme productrice. Chris Lunt et Michael A. Walker (les deux scénaristes de Devils) sont nommés scénaristes pour la nouvelle saison.

La première saison de Young Wallander a été créée sur le service de streaming en septembre , avec la nouvelle saison prévue pour 2021.