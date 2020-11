UE.- Si un ou les deux candidats obtiennent 269 voix sur les 538 du total de l’élection, il y a quelques règles d’étapes à suivre pour débloquer l’égalité à l’élection présidentielle des États-Unis.

Depuis 1804, le Congrès américain a approuvé le 12e amendement à la constitutionLui qui raconte comment résoudre une égalité lors d’une élection présidentielle.

Après que divers analystes politiques et médias aient examiné une élection très serrée où Trump cherche à être réélu et Jode Biden la victoire, il existe des règles claires pour débloquer une éventuelle égalité.

Et c’est qu’aux États-Unis le président n’est pas choisi directement par la somme des voix, mais par les membres du Collège électoral qui sont 538 dans toute l’Union américaine.

Aux dernières élections, Hillary Clinton a remporté trois millions de voix de plus que Donald Trump, mais ce dernier a obtenu le soutien des membres du Collège électoral pour ce qui a été fait du bureau ovale à la Maison Blanche.

Au moins, le candidat gagnant a besoin du soutien de 270 membres pour réussir. Chaque État a un nombre d’électeurs en fonction de sa proportion de population et de la taille de son nombre de sénateurs et de parlementaires.

La Californie en compte 55, le Texas 38, New York et la Floride, tous deux avec 29, tandis que l’Alaska, le Delaware, le Montana, le Dakota du Sud, le Dakota du Nord, le Wyoming et le Vermont, seulement trois électeurs.

Ensuite, le gagnant n’a pas besoin d’obtenir plus de voix, mais plutôt de gagner dans plus d’États avec plus de membres dans le collège électoral.

Et que se passe-t-il s’ils sont à égalité avec 269 voix?

En cas d’égalité, le nouveau président des États-Unis devra être élu par la nouvelle Chambre des représentants où le vainqueur devra obtenir au moins 26 voix plus un pour remporter la victoire.

En d’autres termes, seuls 50 nouveaux membres du Congrès seraient autorisés à voter, un par État et le candidat à la présidentielle qui obtiendrait plus de la moitié sera le nouveau président.

