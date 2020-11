Le maire d'Iztapalapa a été testé positif pour Covid; déjà isolé

Mexico.- La maire d’Iztapalapa, Clara Brugada Molina, a entamé une période d’isolement en raison d’un test de détection de Covid-19 et le résultat a été positif.

Clara Brugada est en bon état et travaille depuis son isolement; De plus, il a informé les personnes avec lesquelles il a eu des contacts en personne ces derniers jours de son état de santé; dans le but qu’ils soient également isolés de manière préventive et le test correspondant est pratiqué pour briser une éventuelle chaîne d’infections.