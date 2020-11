Même si la deuxième saison de ‘Le Mandalorien’ Ça va dans l’épisode deux, on a beaucoup parlé de cet univers, qui a été très bien accueilli par les deux fans de Guerres des étoiles quant au grand public et ce nouveau chapitre nous a apporté un nouveau personnage et une planète jamais vu auparavant, mais les créatures que cette planète abrite étaient quelque chose qui a attiré l’attention et a rappelé aux araignées de glace de ‘Game of Thrones’, le qui n’ont jamais été présentés.

ALERTE SPOILER, CETTE NOTE CONTIENT DES SPOILERS DU CHAPITRE ‘LE PASSAGER’

Le deuxième chapitre de la deuxième saison de ‘The Mandalorian’ par son nom ‘Le passager’ nous a présenté Grenouille dame, une femme qui tente de sauver ses œufs et cherche à empêcher l’extinction de son espèce, mais est menacée lorsqu’elle atteint la planète gelée Maldo Kreis, qui est infestée de gigantesques araignées qui cherchent à les dévorer.

Curieusement, ces créatures ont rappelé le araignées de glace de ‘Game of Thrones’, qui ont été mentionnés dans la première saison, où des histoires ont été racontées sur les White Walkers, qui auraient “des araignées de glace aussi grosses que des chiens” et que tout au long des huit saisons, ils n’ont pas été montrés et que même le showrunner DB Weiss a justifié la raison pour laquelle ils ne sont pas apparus:

“Gros comme des chiens” N’en avons-nous pas parlé pendant trente secondes? Ça m’a l’air bien. Ça a l’air bien sur une pochette d’album en métal. Mais une fois qu’ils commencent à bouger, à quoi ressemble une araignée de glace? Cela n’a probablement pas l’air très bien. “

Comme vous pouvez le voir, la série “ The Mandalorian ” semble lui avoir accidentellement appris à fabriquer de vraies araignées de glace et à les rendre vraiment terrifiantes, car ces êtres ont sûrement été gravés dans l’esprit de nombreux fans.