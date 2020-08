Mila Ximénez, l’une des collaboratrices vedettes de ‘Save me’, continue de lutter contre le cancer du poumon qui a été diagnostiqué en juin dernier. La journaliste a décidé de donner une interview dans « Saturday deluxe » dans laquelle elle a révélé de nouveaux détails sur la maladie dont elle souffre et a mis fin à sa présence dans les médias depuis, il n’est plus jamais apparu dans l’émission de télévision sur laquelle il travaille ni dans aucun magazine. Ximénez se concentre désormais pleinement sur la lutte contre sa maladie dans la plus stricte intimité.

Mila Ximenez

Aussi, maintenant il a voulu réapparaître et l’a fait sur les réseaux sociaux, avec un message bref mais émouvant avec lequel elle voulait dire clairement que ses proches lui manquaient, peut-être ses plus chers qui ont passé les derniers jours et semaines avec elle. « Tout est vide et sans vie quand vous n’êtes pas là. Comme tu me manques! « , est le texte que Ximénez a publié dans un instantané dans lequel nous voyons une grande piscine vide et deux hamacs, peut-être un endroit où il se repose maintenant du dur traitement auquel vous vous soumettez pour vaincre avec succès une maladie grave tout comme le cancer qui en souffre.

Ce sont les premiers mots de Ximénez après des semaines de silence dans lesquelles elle n’a pas été seule du tout et est-ce que, par exemple, sa fille Alba a voyagé depuis Amsterdam, la ville où elle vit, pour pouvoir la soutenir dans ce moment compliqué. C’est ainsi que Mila l’a raconté dans une interview difficile sur «Saturday Deluxe» dans laquelle elle a donné des détails sur le type de cancer dont elle souffre. « Il y a des métastases, elles sont ramifiées dans certaines parties du poumon, des reins et d’autres »Elle a déclaré, reconnaissant que malgré le diagnostic très compliqué, l’équipe médicale la soignant lui avait donné beaucoup d’espoir et ils étaient convaincus qu’elle serait en mesure de le surmonter.

C’était son interview dans ‘Deluxe’

La journaliste n’a pas hésité à parler longuement dans son dernier discours sur «Saturday deluxe» de ce qu’elle souffre et de la façon dont elle a découvert le cancer diagnostiqué il y a des semaines. « Au début, je pensais que je m’étais foulé ou fait un petit effort. J’ai vu que la douleur que j’avais n’était pas normale », a-t-il commencé par dire, avant d’expliquer plus tard qu’il avait fini par subir une IRM dans une clinique recommandée par María Teresa Campos et que c’est à ce moment-là qu’il a reçu les pires nouvelles. Depuis lors il est dans cette bataille dont il sortira sûrement victorieux.