Mexico.- Au cours de la prochaine saison d’hiver, une augmentation des infections dues à Covid-19 est attendue au Mexique, par conséquent, pour les atténuer, il est nécessaire d’augmenter la responsabilité individuelle; c’est-à-dire porter en permanence le masque et maintenir l’hygiène des mains, les éternuements et les mesures de distance sociale, recommandent les experts.

L’augmentation de la maladie est estimée principalement de décembre à février, lorsque la SRAS-CoV-2 il peut se combiner avec certains virus comme la grippe et d’autres microorganismes de la saison.

Lors du séminaire virtuel “COVID-19 un hiver chaud”, les experts ont averti que le virus est une petite particule inerte qui ne bouge pas d’elle-même; “Nous le transportons et nous le transportons à travers nos sécrétions respiratoires une fois que nous sommes infectés.”

Par conséquent, la distance sociale, l’étiquette respiratoire et la responsabilité civique sont les meilleurs outils pour faire face à la transmission.

Diana Vilar Compte, infectologue et universitaire à la Faculté de médecine de l’UNAM, a souligné qu’aujourd’hui il existe des preuves scientifiques suffisantes pour recommander l’utilisation universelle des masques ou des masques faciaux; à la fois dans la population qui se trouve à l’intérieur et à l’extérieur des hôpitaux.

Il a recommandé des masques à double couche pour la population générale et des masques à trois couches pour le personnel hospitalier.

Pour sa part, Armando González Sánchez, ingénieur chimiste et chercheur à l’Institut d’ingénierie de l’UNAM, a souligné l’importance de la ventilation des espaces, notamment pour que les particules de salive et les aérosols potentiellement contagieux par Covid-19 se désintègrent.

“Nous avons une ressource très facile à mettre en œuvre, qui est la ventilation, qui permet à cette particule d’aérosol d’être entraînée en utilisant l’interaction avec l’air qui est forcée par une ventilation naturelle ou artificielle”, a-t-il déclaré.

David Rodríguez Marín, ingénieur expert en protection respiratoire de l’Asociación Mexicana de Higiene Industrial (AMHI), a fait une distinction entre les revêtements faciaux en tissu, les masques chirurgicaux et les respirateurs N95.

Les premiers sont utilisés depuis avril 2020 en raison du manque de masques chirurgicaux et de respirateurs N95 et se sont répandus dans le monde entier en raison de la rareté et du coût élevé des deux autres, tout en étant lavables et réutilisables.

«Il est important de porter un masque car il y a alors une charge virale plus faible. C’est une responsabilité envers nos proches, d’éviter de générer ces petits aérosols où le virus voyage », a-t-il commenté.

