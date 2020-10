Mexico – En novembre, les élections de mi-mandat ont lieu aux États-Unis et cette fois tous les membres seront définis de la Chambre des représentants, 435 sièges et un tiers du Sénat, 35 sièges.

Cela a été expliqué dans une interview exclusivement pour seven24.mx, Dr. Ricardo Vázquez Contreras, chercheur international en sciences politiques et juridiques.

Il a commenté que d’une part, Donald Trump cherchera à être favorisé par le vote latino.

Vázquez Contreras, a également affirmé que dans la question économique, les nations ne sont pas égales alors que l’économie de L’Amérique est numéro un; tandis que le Mexique dans le concert international se classe 15e.

Pour cette raison, il ne peut s’agir d’une relation d’égalité, au contraire, les États-Unis imposent leur politique macroéconomique et le Mexique n’a d’autre choix que de l’accepter. et modifier ses lois, telles que la loi fédérale sur la protection industrielle.

Et la réalité est que le commerce peut être affecté par les mesures adoptées par le futur gouvernement américain.

Le chercheur international en sciences politiques et juridiques a déclaré que Trump garderait la relation plus ou moins la même et reviendrait une fois de plus à son ton habituel; c’est-à-dire des conditions menaçantes, intimidantes et imposantes.

Cela renforcerait la politique de confinement, Le Mexique continuerait d’être un tiers pays sûr, il continuerait de faire pression pour éviter le passage de toute caravane de migrants, il continuerait d’imposer des conditions dans la relation commerciale, en contournant le T-MEC.

Peu importe qui gagne, si Trump ou Biden, la migration, l’insécurité et le commerce continueront certainement de dominer cette relation historiquement déséquilibrée.

En matière de migration, peu s’attendent à ce que les choses changent.

Eh bien, si Biden vient, je pense qu’il va il y aura toujours une forte pression pour arrêter les caravanes de migrants, pour réduire la migration à la frontière nord », a déclaré Vázquez.

Enfin, le Mexique est également préoccupé par les plus de 4 millions de Mexicains qui vivent aux États-Unis sans autorisation de résidence. L’administration Trump expulse les migrants sans papiers et entrave les revenus légaux.

Alors que Biden dit qu’il permettra aux jeunes sans papiers qui ont été amenés en Amérique comme enfants de rester dans le pays et parle de permettre aux autres étrangers de nationaliser.

