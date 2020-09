Mexico – Lors de la conférence Santé, l’agence a confirmé ce jeudi 90 nouveaux décès dus à Covid-19 parmi les professionnels de la santé du pays.

Avec ce chiffre les victimes les totaux de ce groupe s’élevaient à 1 410; le plus grand nombre de décès parmi le personnel médical dans le monde.

Cela peut vous intéresser: les Mexicains testeront le vaccin russe contre Covid-19 en octobre

Selon les autorités, hJusqu’à présent, plus de 1,3 million de personnes ont été étudiées pour un coronavirus suspecté et le pourcentage actuel de positivité, jusqu’à la semaine 34, est de 44%.

De plus, sur le total des cas, il a été constaté que seulement 6% seraient actifs; En d’autres termes, 39 940 patients se remettent toujours de la maladie.

Il est conseillé de récupérer une alimentation saine, des céréales avec des fibres, une consommation de légumes et de fruits; et réduire la consommation de sucre et d’aliments ultra-transformés. pic.twitter.com/RjevgmAGbe – SALUD México (@SSalud_mx) 4 septembre 2020

Il a également indiqué que le test PCR avait été effectué sur un total de 1 393 033 personnes, dont 692 319 ont été négatifs.

Concernant la disponibilité des lits généraux, qui s’élèvent à 10 762, 43% sont encore disponibles.

Le respect à ceux qui ont un ventilateur pour les patients gravement malades, l’épidémiologiste a indiqué qu’il y avait 7 475 patients libres.

Il a expliqué que États avec le pourcentage d’occupation le plus élevé, Nuevo León et Nayarit (57%), Colima (52%), Hidalgo (50%) et Mexico (47%) sont en tête.

ARH