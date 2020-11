Il n’y a pas de nuit où David Broncano ne surprend pas les téléspectateurs de «La Resistencia» sur Movistar +. Eh bien, aux spectateurs et aux invités qu’il reçoit chaque semaine au Théâtre Arlequín, qui est situé tout près de la Gran Vía de Madrid. Et est-ce que les blagues et les commentaires du présentateur ils ne laissent personne indifférent, pas même aux utilisateurs des réseaux sociaux qui s’abandonnent chaque jour au grand sens de l’humour dont jouit le comédien.

L’un des moments les plus discutés cette semaine a été grâce à la visite d’Emma Suárez. L’actrice a accepté la proposition de “ La Resistencia ” d’aller au programme et de passer une bonne nuit devant les caméras Movistar +, même si ce n’est pas la première fois que nous pouvons voir l’interprète dans ce programme car elle est l’une des habituelles. “Qu’est-il arrivé au canapé?”Demanda rapidement Suarez. “Ignatius est venu et l’a poignardé parce qu’il considérait qu’avec la porcherie qu’est ce programme, le canapé était trop beau”, répondit Broncano.

“Il a son rôle”, a ajouté l’actrice. “Si vous voulez, vous pouvez le poignarder davantage”, a déclaré le présenté entre les rires. “Pour moi, la violence bien sûr,” répondit encore Emma Suárez. Rapidement, le comédien a proposé une autre offre des plus surréalistes qui a réussi à déchaîner les rires des spectateurs. «Tu veux lui faire chier? Tu veux pisser sur le canapé? Faites une explosion là-bas “, Il a dit. Le visage de l’actrice était tout un poème. “Cela m’a semblé une très bonne chose pour une actrice avec 15 prix Goya et une carrière comme la vôtre de venir ici et de prendre le canapé avec un splash”, a insisté Broncano.

