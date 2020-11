Mexico,- Le Neza Futbol Club a battu les Acaxees de Durango 2 à 0 lors de la troisième journée de la Ligue mexicaine de football.

Les buts du Red Bull étaient l’œuvre d’Alfonso Nieto et de Paulo Santos.

Cela peut vous intéresser pour sa dixième ligue

Conforme à la philosophie de l’attaque et du démarrage à haute intensité, une caractéristique qui caractérise déjà le directeur technique Germán Arangio. Les nouveaux taureaux ont été placés sur le tableau de bord juste à la 10e minute, quand Alfonso Nieto a terminé un ballon qui venait d’un corner. Nieto a frappé sa jambe droite dans la surface pour obtenir son deuxième touché de la saison.

L’équipe de Neza n’a pas permis à Acaxees de se relever et 8 minutes plus tard, Paulo «Brujo» Santos a été renversé dans la zone rivale. C’est Brujo lui-même qui a jeté un sort sur le penalty pour le décréter 2-0, premier but du Brésilien de la campagne.

Les taureaux sont déjà troisièmes

Neza a poursuivi le siège, à 34 ′, Brujo Santos cherchait son doublé, mais le ballon passait à quelques centimètres du poteau rival.

Déjà en seconde période, Allam Bello contrôlait un centre dans la surface de manière spectaculaire avec sa poitrine, mais son tir s’est terminé par un coup de pied de but, Acaxees a de nouveau sauvé son but.

La pression était constante, encore une fois Bello était le protagoniste quand il a coupé une balle avec une technique raffinée qui s’est retrouvée dans les filets, mais la déesse de la chance n’était pas de son côté puisque le siffleur a marqué hors de propos.

Quelques minutes plus tard, Alfonso Nieto a terminé à trois doigts un ballon qui, capricieusement, ne s’est pas terminé non plus dans le but.

Sans minutes supplémentaires, le siffleur a mis fin au match, rendant officielle la deuxième victoire consécutive de Neza. L’équipe mexicaine a atteint 6 points en grimpant à la troisième position du tableau général de la Ligue mexicaine de football. De son côté, Acaxees subit un autre revers.

Photo gracieuseté de Neza FC

Suivez nos réseaux sociaux