Geralt of Rivia est de retour, même si ce n’est pas encore la deuxième saison, si c’est un bref aperçu de ce qui nous attend avant la fin de l’année, la bande-annonce de ‘A Witcher Holiday Slay Ride’ a été publiée.

Essentiellement, les gens de la plateforme de streaming ont pris beaucoup de matériel de la première saison et un peu de flair a été ajouté à quelque chose appelé “Witchmas”.

Cela inclut les chapeaux du Père Noël, les cadeaux, les lumières colorées et plus encore – pour être honnête, même Geralt ne peut pas détester les vacances, non?

La bande-annonce de “ A Witcher Holiday Slay Ride ” comprend principalement du vieux matériel de la série, il semble y avoir une scène ou deux de la deuxième saison, mais il est difficile de dire avec quelle rapidité tout se passe.

Il est possible que ce ne soit que du matériel alternatif de la première saison, édité et adapté sur un thème de Noël.

La première saison de ‘The Witcher: A Look Inside the Episodes’ est maintenant disponible sur Netflix, ainsi que «Making The Witcher», un documentaire spécial qui est également disponible sur la plate-forme de streaming aux côtés de la première saison en huit épisodes de «The Witcher».

Jusqu’à présent, la date de la première de la deuxième saison est inconnue pour le moment.

«The Witcher» met en vedette Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia, Anya Chalotra dans Yennefer et Freya Allan dans Ciri.

Les nouveaux membres de la distribution pour la saison deux incluent «Killing Eve» Kim Bodnia dans le rôle de Vesemir; Yasen Atour de «Young Wallender» dans le rôle de Coen; Agnes Bjorn comme Vereena; Paul Bullion de «Peaky Blinders» dans le rôle de Lambert; Basil Eidenbenz comme Eskel; Aisha Fabienne Ross de «The Danish Girl» dans le rôle de Lydia; Kristofer Hivju de «Game of Thrones» comme Nivellen et Mecia Simson comme Francesca.

La série vient de reprendre les enregistrements de sa deuxième saison, nous serons donc attentifs à toute nouvelle que vous partagerez depuis le plateau.