Mexico.- Renouveau, conversion et «un art de la proximité» étaient les idées centrales du message du nonce apostolique au Mexique, Franco Coppola, devant les évêques mexicains célébrant leur 109e assemblée plénière.

“Je pense que nous devrions regarder davantage l’exemple que le Pape François nous donne … regardons et apprenons de ses gestes, attitudes et actions: de sa proximité et de sa simplicité et de sa détermination à faire tomber les barrières”, a déclaré Coppola.

En citant le Pape François, le nonce apostolique a réfléchi avec les pasteurs catholiques: «Nous ne pouvons pas regarder de côté et faire semblant d’être distraits de ce qui se passe autour de nous; en effet, nous sommes appelés à devenir voisins de tous et de toutes les situations au nom de cette solidarité qui naît de la compassion du Seigneur. Il a été le premier à devenir frère et n’a fui aucune situation … nous voulons le suivre, être ses disciples.

Le nonce Coppola a prononcé un long discours sur les défis posés par le contexte de la pandémie au XXIe siècle; a demandé de ne pas succomber à «la tentation de penser à la normalité comme un retour au passé»; et a affirmé qu ‘«une crise ne sort pas de la même façon; Nous pouvons être meilleurs ou pires, mais jamais les mêmes ».

Il a regretté que la crise actuelle ait la capacité d’amplifier “ les injustices existantes auxquelles nous nous sommes habitués ” mais convoquée à la réflexion du pontife:

«Plus que la peur de se tromper, j’espère que nous sommes émus par la peur de nous enfermer dans des structures qui nous donnent un faux confinement; dans les normes qui font de nous des juges implacables, dans les coutumes où l’on se sent calme. Alors qu’il y a une foule affamée dehors et que Jésus nous répète sans relâche: Donnez-leur à manger! ”

Coppola a préconisé un “changement qui doit également se produire dans notre vie ecclésiale” et a donné l’exemple de François lui-même:

«Il a, depuis son élection, renoncé à vivre isolé au Palais apostolique pour vivre avec les prêtres qui collaborent avec lui à la Curie romaine; à la fin de la célébration eucharistique chaque jour, il salue tous les fidèles, en les écoutant un à un; il ne manque jamais ses rendez-vous personnels de prière avec le Seigneur quand il se lève chaque matin, avant de célébrer la messe et à la fin de la journée, avant le dîner ».

Enfin, il a rappelé les paroles du Pape lors de son voyage en Macédoine: «Personne ne peut combattre la vie de manière isolée… Seul, vous courez le risque d’avoir des mirages, dans lesquels vous voyez ce qui n’est pas là; les rêves se construisent ensemble ».

LEE Cardinal Robles demande aux évêques de ne pas se réfugier dans la zone de confort

Informations VCNews

ebv