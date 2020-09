La vie de Toñi Moreno continue de la surprendre professionnellement Et c’est qu’après la fin de son travail dans «Viva la vida» en remplacement de la journaliste Emma García à la tête du magazine au cours du mois d’août, l’Andalouse est maintenant confrontée à un nouveau et important défi professionnel. Elle rejoint l’équipe de lecture, comme son directeur Luis Pliego l’a officiellement confirmé. Le journaliste sera l’un de ceux en charge de mener les différentes interviews que nous voyons chaque semaine dans la célèbre publication.

« Je suis ravi d’annoncer que le grand Toñi Moreno rejoint l’équipe des stars de Lecturas, aux côtés de Jorge Javier Vázquez, Pilar Eyre et Mila Ximénez », a écrit ceci. De son côté, Moreno a partagé ladite publication et n’a pas hésité à répondre, déclarant que « Je suis ravi de rejoindre Lecturas où je vais mener des interviews avec des personnages très intéressants. L’interview est un genre qui me passionne. »De plus, elle a annoncé que ce mercredi elle allait être la protagoniste de la couverture et que c’est pour l’accueillir il a été longuement interviewé dans lequel il n’a pas hésité à faire le point sur toute sa vie et sa carrière professionnelle jusqu’à présent.

Toñi Moreno

« J’en suis venu à penser que ce n’était pas bon pour ça »

Dans cette conférence dans laquelle elle est accompagnée de sa fille Lola, Moreno avoue qu’il n’a pas été facile de s’attaquer à certaines des lacunes de travail qu’il a subies, comme son licenciement de la télévision espagnole, son faux pas sur Antena 3 ou son remplacement par Emma García dans «Viva la vida». « J’en suis venu à penser que c’était inutile pour ça, parce que même Jésus Hermida me l’avait dit », avoue-t-il. Malgré cela, elle est maintenant très excitée et c’est qu’au-delà de sa signature pour Lecturas, elle dirigera la nouvelle édition de ‘The scale’ dans Telemadrid et aussi il finalise le lancement de son premier livre, qui arrivera dans toutes les librairies en octobre prochain.

Dans ces pages, nous saurons en profondeur comment s’est déroulé le processus depuis le moment où elle a envisagé d’être mère jusqu’à ce qu’elle ait pu tenir sa fille Lola dans ses bras. « Je parle du moment où je décide de me donner la dernière chance de tomber enceinte jusqu’à ce que je réussisse, il y a deux avortements impliqués. A été difficile« , explique-t-elle, prévoyant également que dans le livre, nous découvrirons comment son expérience de mère célibataire est, quelque chose « plus difficile que je ne le pensais ». De plus, on se rendra compte aussi de l’importance que la petite Lola a désormais dans sa vie, pour laquelle elle admet désormais avoir deux craintes: « le manque de santé et un autre au manque de travail ».

Sa relation avec María Teresa Campos

Parallèle, Moreno se mouille également de sa relation avec María Teresa Campos Et c’est qu’à son époque, cela ne s’est pas du tout bien passé qu’elle l’a remplacé par «Viva la vida» l’après-midi du week-end de Telecinco. L’Andalouse explique que les deux entretiennent une bonne harmonie après « avoir passé des moments de toutes sortes » et avoue qu’elle a été la personne qui a changé sa vie. A propos de leur travail ensemble, tous sont de bons mots, et l’Andalou n’hésite pas à dire que Campos « elle a été une patronne très exigeante parce que la première exigée était elle, elle était très compétitive dans tout « .