Pour un nombre immense de raisons, je n’ai aucune préférence idéologique, politique ou personnelle pour aucun des prétendants à la présidence des États-Unis. Je ne l’ai pas eu dans le passé et je ne l’ai peut-être plus à l’avenir. Mais, comme tout le monde, je continue à regarder le processus électoral américain pour une préoccupation centrale: l’avenir de la démocratie et le rôle qu’elle jouera dans le reste du siècle.

Il est bien connu que les États-Unis, au-delà de leur puissance économique et militaire, ont une voix moralisatrice concernant les processus politiques dans d’autres pays car en 244 ans d’existence ils n’ont pas subi de dictatures, de coups d’État ou de réunions militaires. . Certes, il a vécu de terribles assassinats et l’ambition suprême que le dieu de l’argent cherche à définir nombre des politiques sociales, culturelles et démographiques de la nation américaine et même au-delà de ses frontières.

La solidité indéniable de ses institutions (une autre chose est que nous les aimons) a toujours semblé s’appuyer sur ces trois mots par lesquels la Constitution nord-américaine commence: «Nous, le peuple». La vocation démocratique d’une nation qui a des processus électoraux ininterrompus et ponctuels a apparemment été un argument suffisant pour que les Nord-Américains veuillent apporter «liberté, paix, démocratie et progrès» à d’autres nations, qu’ils le veuillent ou non.

Cependant, la post-démocratie est une réalité aux États-Unis et, grâce à ses tentacules infâmes dans la vie des autres peuples, il semble qu’elle sera la condition du nouveau monde. Il ne s’agit pas seulement des processus évolués de corruption non démocratique qui sont vécus à chaque élection, de la tricherie, de la supercherie ou du vol auxquels nous sommes habitués. Nous parlons de la prise de conscience populaire croissante que la démocratie est inutile, trop chère (économiquement et émotionnellement) et, pire que tout, perpétue l’injustice.

On ne peut pas être naïf, depuis la minute zéro de la démocratie américaine, la tentation de la tricherie et du vol est présente et s’est exercée à bien des égards en deux siècles et demi. Le braquage électoral actuel a cependant évolué à un point tel que, pour obtenir des votes, les “ salles de guerre et la stratégie électorale ” sont allées trop loin: elles ont piraté la psyché de l’électorat, de la personne humaine elle-même en là où l’apprentissage n’est plus possible, il n’y a que des certitudes et des préjugés radicaux.

La manipulation (que certains appellent «action stratégique») des médias, des réseaux sociaux, de la culture, de la consommation et de l’éducation a cherché des changements d’attitude, psychologiques et émotionnels dans des segments électoraux spécifiques. Et peut-être que les hackers ont réussi, mais avec des résultats pas entièrement attendus. Cette manipulation semble être basée sur la phrase orwellienne “ Le pouvoir consiste à déchirer les esprits humains en morceaux et à les reconstituer selon de nouvelles manières de votre choix ” et, les stratèges, ont choisi de radicaliser la préférence de l’électorat non seulement en un leader mais en un symbole, une conviction absolue.

La polarisation est un petit mot pour exprimer une réalité complexe où la citoyenneté est déchirée dans les villes, dans les rues, dans les maisons et dans l’esprit de l’électeur. La polarisation bannit le discernement et anéantit le dialogue, mais pas seulement pour le choix entre les options mais aussi pour la réconciliation et la coopération entre elles.

En fin de compte, ce qui importe moins maintenant, c’est comment se termine le processus électoral américain et comment la fraude commise par tous les participants est confirmée ou non. Le monde a connu les effets réels de la polarisation sociale et maintenant le désenchantement de la démocratie pèse sur tous les peuples. Dans le coin sombre que nous pensons maîtrisé, les prophètes charismatiques des nouvelles mobilisations et les détenteurs du pouvoir factuel-économique sèment des idéologies obsessionnelles vides sur l’agenda public. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais Orwell l’avait déjà dit en ‘1984’: «Une dictature n’est pas établie pour sauvegarder une révolution; la révolution est faite pour établir une dictature ».

