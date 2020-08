Vatican.- Le Pape François a déploré le désastre environnemental sur l’île Maurice causé par le navire japonais MV Wakashio.

Le bateau, avec 3 800 tonnes de carburant et 200 tonnes de diesel à bord, s’est échoué pendant deux semaines à Pointe d’Esn, ce qui a menacé l’écosystème.

Le dernier dimanche d’août, le Saint-Père s’est adressé aux fidèles présents sur la place Saint-Pierre à Rome.

« Aujourd’hui, un concert a lieu à Port Louis, la capitale de l’île Maurice, qui a subi une grave catastrophe environnementale », a déclaré le pape François.

Il a rappelé que les chrétiens du monde entier célèbrent le temps de la création du 1er septembre au 4 octobre et que le 1er septembre est le jour de la création.

Le pape François était « préoccupé » par les tensions entre le gouvernement d’Ankara et d’Athènes pour le contrôle d’une zone maritime riche en hydrocarbures.

Il a appelé à un « dialogue constructif » et a appelé au respect de la « légalité internationale » comme moyen de « résoudre les conflits ».

Le pape demande à être un bon disciple de Jésus

Lors de l’Angélus de ce dimanche, le pape François a expliqué comment être un « vrai disciple » de Jésus.

Il a indiqué qu’il fallait «renoncer à soi-même», et a précisé que cela ne signifie pas «un changement superficiel, mais une conversion, un« investissement de valeurs ».

L’autre attitude est de prendre la croix. Et, de cette manière, il a expliqué: « Il ne s’agit pas seulement de supporter avec patience les tribulations quotidiennes, mais de porter avec foi et responsabilité cette part de fatigue et de souffrance qu’implique la lutte contre le mal. »

Il a invité les catholiques à prendre au sérieux «l’engagement de porter la croix» qui, comme il l’a souligné, «devient participation avec le Christ au salut du monde».

Par conséquent, il a souligné qu’avec la croix accrochée au mur de la maison ou autour du cou, les chrétiens manifestent leur désir de se joindre au Christ «pour servir leurs frères avec amour, en particulier les plus petits et les plus fragiles», a-t-il dit.

