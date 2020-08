Harvey Mason Jr., président du conseil d’administration et président-directeur général par intérim de la Recording Academy (l’organisation derrière les Grammy Awards), a récemment discuté avec Showbiz Cheat Sheet. Il a partagé ses secrets de réussite dans l’industrie du divertissement. Voici un aperçu de notre conversation.

Aide-mémoire Showbiz: Comment avez-vous commencé dans l’industrie de la musique?

Harvey Mason Jr. prend la parole lors du gala pré-GRAMMY et GRAMMY Salut aux icônes de l’industrie honorant Sean «Diddy» Combs en janvier 2020. | Alberto E. Rodriguez / . pour The Recording Academy

Harvey Mason Jr.: J’ai commencé à jouer du piano et à prendre des cours de piano. Mes parents étaient à la fois musicaux et musiciens professionnels, donc j’étais dans une famille très musicale. Nous avions un piano dans notre salon, donc je jouais toujours et prenais des cours. Et j’ai commencé à écrire des chansons à un très jeune âge. J’aime la musique. J’avais une oreille pour la musique et je pouvais commencer à comprendre comment jouer une chanson au piano que j’entendais à la radio.

C’était donc ma première introduction à voir que j’avais une passion et un amour pour la musique. Et j’ai commencé à écrire des chansons. Mon premier vrai départ s’est produit quand j’étais très jeune, et j’ai eu une chanson enregistrée par un artiste nommé Grover Washington Jr. quand j’étais jeune. Et j’ai réalisé que vous pouvez gagner de l’argent quand quelqu’un enregistre votre chanson, ou lorsque vous écrivez une chanson ou produisez une chanson, vous êtes payé. Et j’ai décidé que c’était ce que je voulais faire pour le reste de ma vie.

CS: Comment avez-vous eu votre première grande pause?

HM: Avancez de nombreuses années, j’écrivais des chansons tous les jours, je me bousculais et j’essayais d’amener les gens à écouter mes démos. Quelqu’un a entendu l’une de mes premières démos et j’ai commencé à faire des remixes pour Motown Records et d’autres artistes à l’époque. Ma première grande pause a été Brandy. Une productrice qui produisait ses disques a entendu une chanson que j’avais co-écrite et voulait que je travaille sur l’album Brandy.

CS: Quel a été votre projet de production le plus mémorable?

HM: C’est toujours difficile de répondre, car le plus mémorable est toujours celui que j’ai fait en dernier. Je suis toujours aussi enthousiaste et investi dans toutes mes productions. Cependant, il y a eu beaucoup de moments marquants comme ce premier album de Brandy. Ce fut un tournant dans ma carrière, donc c’était vraiment important. Travailler avec beaucoup de mes idoles et héros musicaux était incroyable. J’ai côtoyé Stevie Wonder, Michael Jackson, Whitney Houston et Aretha Franklin, des gens comme ça. C’est toujours vraiment satisfaisant.

Travailler avec des artistes nouveaux et émergents est également passionnant et enrichissant. J’ai commencé à travailler avec Chris Brown quand il avait 14 ans et d’autres artistes comme ça quand ils étaient vraiment jeunes et nouveaux artistes non signés. J’aime voir de nouveaux artistes se développer et devenir des artistes qui changent la donne.

CS: Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaitent réussir dans l’industrie du divertissement?

Harvey Mason Jr. et Sean «Diddy» Combs | Allen Berezovsky / .

HM: Vous devez dépasser toutes les autres personnes qui essaient de faire ce que vous faites. Cela demande beaucoup de sacrifices et beaucoup de dévouement. Je leur dirais de travailler, de travailler, puis de faire plus de travail. Et c’est revenir en arrière et pratiquer et apprendre votre métier et le perfectionner, c’est un type de travail.

Ensuite, il y a un type de travail une fois que vous êtes vraiment bon dans quelque chose qui nécessite de consacrer les heures nécessaires pour se faire remarquer, attirer l’attention, vous vendre et diffuser ce que vous faites. Et il y a le travail, une fois que vous êtes remarqué, où vous avez la possibilité de faire vos preuves. Il faut du travail pour faire ses preuves. Vous devez faire un excellent travail chaque fois que vous en avez l’occasion et vous devez continuer à vous améliorer.

Harvey Mason Jr. | Rob Kim / . pour la Recording Academy

Vous devez apprendre chaque jour un nouveau niveau d’excellence et ce que vous faites dans votre métier. L’autre chose est l’honnêteté et l’intégrité et le fait de favoriser de bonnes relations et de veiller à traiter les gens de la bonne manière. Et assurez-vous que vous êtes quelqu’un avec qui les gens aiment travailler.

Je pense que ce sont tous des conseils que je donnerais aux gens qui viennent. Travail, dévouement, sacrifice, travail à nouveau. Et faites les choses de la bonne façon, à la fois dans la façon dont vous faites votre travail mais aussi dans la façon dont vous traitez les gens, comment vous dirigez votre entreprise. Soyez conscient de la façon dont vous interagissez avec tout le monde, de l’assistant ingénieur à la plus grande célébrité du monde.

Suivez Sheiresa Ngo sur Twitter.