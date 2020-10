Ils avaient les meilleurs talents comiques d’Amérique, à la fois dans la salle d’écriture et devant la caméra; leur drapeau et présentateur était Dana Carvey, l’un des visages les plus populaires et les plus aimés de la télévision, et ils avaient été programmés aux heures de grande écoute sur le réseau gratuit le plus regardé des États-Unis, ce qui leur avait donné carte blanche. Il faudrait revenir à Orson Welles et au contrat qu’il a signé avec RKO pour filmer Citizen Kane afin de trouver un autre exemple d’une telle confiance pure et simple de l’industrie du divertissement avec le talent de quelqu’un. Et pourtant The Dana Carvey Show n’a duré que sept émissions en 1996. La huitième a été enregistrée, mais pas même diffusée, couronnant l’un des flops les plus notoires de l’histoire de la télévision.

Il est raconté par les protagonistes du fiasco dans Too Funny To Fail (sur Filmin jusqu’à la fin du mois, dans le cadre du festival Serializados): dans les cinq premières minutes du premier programme, ils ont perdu six millions de téléspectateurs. Pratiquement tout le monde a éteint la télé, dégoûté. Le premier croquis montrait Bill Clinton, huit seins, allaitant une poupée et une demi-douzaine de chats et de chiens.

Peu importe à quel point ils étaient cool, la meilleure des blagues explose comme une bombe nucléaire si elle tombe au mauvais endroit. Il y a un slogan à la télévision ouverte qui dit “Connaissez votre public!”, Connaissez votre public. Non seulement ces gars-là ne la connaissaient pas, mais ils ne s’étaient même pas arrêtés pour penser qu’il y avait un public de l’autre côté.

À la longue, son échec est providentiel et pédagogique, car il ouvre de nouvelles possibilités à un public adolescent et craintif, et tous les comédiens qui y participent ont des carrières impressionnantes qui ont changé la télévision. Mais en 1996, il montra que les limites de l’humour étaient imposées par un père de famille avec sa télécommande.