– En fait, le véritable carrefour, où Robert Johnson a vendu son âme au diable, n’est pas là où se trouve le symbole des guitares.

– Ah non? Où exactement?

– Le contournement autour de la ville n’a été construit que la dernière année de la vie de Johnson et à ce moment-là, il avait fait son grand enregistrement. En examinant les cartes du passé, nous avons vu que le véritable carrefour est au centre, près du club de blues, mais en tant que lieu symbolique, c’était un meilleur endroit où le signal est maintenant. Nous essayons de ne pas le dire à trop de gens, de ne pas le dire.

– Mec, je ne peux pas ne pas dire …

– D’accord …- il rit.

Vous ne voyez pas venir que le jour viendra dans votre vie de journaliste où vous finirez par parler sérieusement à une source de l’off-record autour de l’endroit où le diable lui-même a acheté l’âme d’un musicien dans les années 1930. Cependant, une telle conversation commence à paraître raisonnable après quelques heures à Clarksdale, la ville du delta du Mississippi où le conseil municipal lui-même a approuvé une résolution qui a donné une lettre de nature au malin et à la transaction.

De plus, l’année dernière, pour célébrer le 40e anniversaire du Delta Blues Museum, la State House a adopté une résolution où, noir sur blanc, ils ont déclaré «l’intersection de la route 61 et de la route 49 à Clarksdale, le lieu où la légende du blues Robert Johnson a vendu son âme au diable en échange de la capacité de jouer une guitare infâme. “

Bill Luckett, qui m’a révélé l’emplacement exact de l’affaire Johnson, ressemble beaucoup à «l’homme qui fait tout» de Clarksdale. Ancien maire, avocat, homme d’affaires et copropriétaire avec Morgan Freeman du club Ground Zero, ainsi qu’acteur, il est l’une des personnes les plus impliquées dans l’attraction touristique de la ville en tant que berceau du blues, pour en faire le lieu saint où chaque année, à moins jusqu’à la pandémie, des fans du monde entier ont fait des pèlerinages.

Sam Cooke, Muddy Waters, Elmore Jones, Jimmy Reed, WC Handy. Ils ont tous créé leurs premiers bars dans le delta – la zone la plus pauvre de l’État le plus pauvre de tout le pays – pour finir par émigrer vers le nord. C’est la voie empruntée par de nombreux Afro-Américains, musiciens ou non, qui ont quitté un Sud marqué par la pauvreté et la violence raciale attirés par le boom manufacturier du Michigan ou de l’Illinois dans la première moitié du XXe siècle. Cooke, né à Clarksdale, a déménagé à Chicago en emportant la musique avec lui, tout comme James et bien d’autres.

Johnson n’a pas eu le temps de partir. Il mourut en 1938, à seulement 27 ans, dans des circonstances peu claires. C’est la version la plus répandue: après avoir joué à une fête à Greenwood, une autre ville voisine, il a flirté avec la mauvaise épouse et quelqu’un a mis du poison dans son whisky. Quelques années plus tôt, après avoir disparu pendant quelques mois, il était passé de musicien médiocre à vertueux car, apparemment, il avait atteint le pacte faustien familier avec le diable.

Un air fantomatique traverse Clarksdale, avec ses peintures murales de musiciens fanés, des voitures anciennes garées au milieu du centre-ville, le vieux théâtre Roxy aux lettres rouillées. Après avoir fermé et languissant pendant 30 ans, il a refait surface en tant que lieu de représentations théâtrales et musicales, mais il conserve toute l’image fanée. La ville dans son ensemble, d’environ 15 000 habitants, semble délibérément dégager cet air décadent, comme si ce territoire appauvri avait appris à faire une vertu de nécessité.

Ground Zero, le club de Morgan Freeman et Bill Luckett, est un lieu très spacieux, tous barbouillés sur les murs et avec des dizaines de drapeaux du monde entier suspendus au plafond. La femme espagnole est récente, au marqueur noir, il est écrit: «27 décembre 2019. Famille Papparelli Alonso. Olé ». Ils ont dû partir en voyage de Noël dans le Grand Sud, la vie avant le coronavirus. L’entreprise est maintenant fermée, sans date de réouverture claire en raison du risque de contagion, mais Luckett l’ouvre pour la montrer et prendre quelques photos.

«Morgan et moi étions devenus amis au milieu des années 90. Il a vu tous ces gens passer par Clarksdale et il a dit: “Mais que font tous ces gens ici?” Je lui ai dit que c’étaient des touristes, qu’ils venaient ici pour le blues, mais qu’ils n’avaient nulle part où l’écouter car alors il n’y avait pas de place permanente, alors nous l’avons ouvert, et de là, d’autres l’ont fait aussi », explique-t-il.

Freeman est né en 1937 à Memphis, Tennessee, mais a déménagé au Mississippi en tant que jeune garçon et est toujours resté lié au Delta. Jusqu’à il y a huit ans, il possédait également un restaurant avec Luckett, Madidi, qui a dû fermer car, contrairement au club, il n’a jamais construit assez de clientèle pour rester rentable. «Le tourisme s’est développé au fil des ans, mais il ne dépassera jamais l’agriculture en tant que principal moteur économique, pas du moins dans ma génération», dit-il.

L’abandon de l’ancien hôtel Riverside rappelle aussi ce vol que la ville ne s’est pas contenté de soulever, mais comme tout le reste du Delta, c’est un abandon de l’air bohème, également assaisonné d’une bonne histoire. Avant de devenir un petit motel dans les années 40, c’était un hôpital pour Afro-Américains, le GT Thomas, conformément aux lois de ségrégation de l’époque. Bessie Smith y mourut en 1937. L’impératrice du blues, a subi un accident de voiture sur la route 61, qui relie Clarksdale et Memphis, et il n’y avait pas de pacte avec le diable pour elle. Pendant des années, l’histoire a circulé selon laquelle elle a été emmenée dans un centre médical blanc, où elle a été rejetée et a saigné à mort en chemin, mais quelques historiens du blues l’ont vu comme peu plausible au départ, car il ne leur aurait pas été venu à l’idée de prendre l’artiste à un centre blanc.

Maintenant, une photo avec le nom de Bessie Smith se dresse devant l’hôtel fermé. Le visage de la femme se heurte à celui des photographies plus épaisses que l’on peut trouver de Smith dans le cyberespace. Un article de la journaliste Alison Fensterstock sur NPR soulignait il y a un an que le portrait correspond en fait au chanteur de rythm & blues plus stylisé LaVern Baker, et il existe plusieurs copies de cette image attribuée par erreur à Smith sur Internet, mais personne n’a changé. le signe.

Il n’y a pas de date exacte qui détermine la naissance du blues, mais il commence à se faire entendre dans les plantations de coton, qu’il est né des chansons des noirs qui l’ont ramassé. 80% de la population de Clarksdale est afro-américaine. Le coton, le soja et d’autres cultures dominent encore aujourd’hui le paysage vu de la route de Greenwood. C’est là qu’il faut conduire – à peine une heure – pour trouver la tombe de Robert Johnson, au moins un d’entre eux, car plusieurs endroits ont été identifiés. Celui de l’église Little Zion a des fleurs et quelques bouteilles vides. Pas une seule voiture ne passe. Johnson a vendu l’âme parce qu’il n’y avait probablement pas grand-chose d’autre à vendre à l’époque.