Dan Stevens jouera non pas un mais deux rôles royaux dans la comédie animée de la famille royale britannique de HBO Max, le prince, prêtant sa voix aux deux Le prince Charles et son père, le prince Philip.

Le prince, basé sur la parodie populaire du Instagram de Gary Janetti, présente un regard cinglant et satirique sur la vie du prince George de Cambridge , le plus jeune héritier du trône britannique, alors qu’il fait face aux épreuves et aux tribulations d’être un fils royal.

Avant George régner Grande Bretagne, Il fixera ses lois dans la version comique de Gary Janetti de l’enfance du futur roi d’Angleterre, vue du point de vue du prince. Puisque sa succession ne viendra pas de sitôt, dans chaque épisode, George Vous trouverez votre chemin dans la vie d’un jeune prince des temps modernes. De 775 chambres à Buckingham Palace à l’école primaire avec des gens ordinaires.

Le prince présente également des personnages importants dans la vie de George, tels que ses parents, le duc et la duchesse de Cambridge, sa quatrième soeur Petite Charlotte que Sophie Turner a prêté sa voix, sa tante moderne Meghan et son oncle Harry, son arrière-grand-père Philippe et, qui peut l’oublier, son arrière-grand-mère, la reine Isabel.

Janetti fera la voix de Prince George, avec Orlando Bloom, qui prêtera sa voix à Prince Harry, Alan Cumming comme majordome de George Owen, Frances De La Tour comme reine Elizabeth, Lucy Punch comme Kate Middleton, Condola Rashad comme Meghan Markle, Iwan Rheon comme prince William.

La série est écrite et produite par Janetti et produite par 20th Television.

Mieux connu pour son rôle principal dans Abbaye de Downton, Stevens a d’autres crédits notables comme Légion de FX,.

