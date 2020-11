Le comité d’organisation de Tokyo2020 a rendu public ce mercredi le protocole de sécurité sanitaire des Jeux de l’année prochaine. La crise mondiale des coronavirus a reporté l’événement olympique à l’été 2021 (du 27 juillet au 8 août). Le protocole pour les athlètes est une proposition qui sera présentée ce jeudi à la commission de coordination du CIO et qui sera discutée avec le Comité olympique lui-même et les fédérations internationales.

Le plan ne prévoit pas de quarantaine pour les athlètes, une exception étant donné que le Japon impose actuellement un isolement de 14 jours aux étrangers d’un certain nombre de pays qui débarquent sur son territoire. Les athlètes devront subir un test (le protocole ne précise pas lequel) 72 heures avant de prendre l’avion pour Tokyo; Un deuxième test sera effectué à l’arrivée à l’aéroport, un troisième au village olympique et un quatrième sur les sites de leurs compétitions respectives.

«Les athlètes doivent être protégés; s’ils contactent le public, ils pourraient être infectés. Nous devons également protéger les citoyens d’une éventuelle contagion », a expliqué Toshiro Muto, le directeur exécutif du comité d’organisation.

Pour cela, les mouvements des athlètes, des entraîneurs et du personnel médical seront très limités. Ils ne peuvent se déplacer qu’en utilisant le transport officiel et les mouvements seront limités à l’aéroport, la Villa [o el sitio en el que se alojen] et les sites d’entraînement et de compétition. Les transports en commun seront interdits à moins que ce ne soit le seul moyen pour eux de se déplacer pour s’entraîner et concourir.

Il leur sera également demandé de télécharger des applications de suivi des contacts. Avant d’arriver au Japon, ils devront envoyer un formulaire détaillant tous leurs déplacements pendant leur séjour. “Je suis convaincu que je peux compter sur le soutien du CIO et des Fédérations pour pouvoir clôturer le protocole”, a déclaré Muto.