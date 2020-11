Georgina Rodríguez a atteint la minute d’or lors de la première de Mask Singer le 4 novembre, quand elle a enlevé le masque de lion qui couvrait son visage et on a découvert que c’était elle qui il y a quelques minutes avait chanté, avec une voix déformée, le Oui pour moi hors de Béret. Près de 4,5 millions de téléspectateurs l’ont regardé à la télévision, mais moins de 20 personnes ont été témoins du moment en direct pendant que l’émission était enregistrée. «Le public est expulsé du plateau quand il est temps de dévoiler les éliminés», expliquent-ils depuis Antena 3 sur la manière dont ils gardent le secret. Pour le maintenir, certains des 10 patrons de la société de production Fremantle Espagne et Atresmedia qui sont les seuls à connaître à l’avance la liste des candidats doivent se prêter pour être public sur scène. “L’oreillette n’indique à Arturo le nom du participant que quelques secondes auparavant, au cas où il ne sortirait pas à ce moment-là.”

Si quelque chose accroche dans ce format sud-coréen, en plus du délire visuel qui aide tant à se déconnecter de la réalité de 2020, c’est le mystère autour de l’identité de ses concurrents, dont seuls leurs déguisements sont vus et seules les voix déformées sont entendues. Ses trois premières diffusions ont été un succès auprès du public, avec des parts d’écran qui ne sont pas tombées en dessous de 23%. C’est l’espace télévisuel le plus parlé sur les réseaux sociaux ce mercredi, sa journée de diffusion, selon le cabinet de conseil Barlovento Comunicación. Pour cette raison, pour les responsables de l’espace, il est crucial de maintenir le mystère dans ce genre de Cluedo musical qu’ils posent au public.

A la question clé de savoir comment Mask Singer gère que la liste des participants ne soit pas filtrée, lorsqu’elle a été enregistrée pendant plusieurs semaines, il est répondu avec une liste de protocoles. Les responsables du concours expliquent le parcours de sécurité strict qu’ils ont effectué lors de ces premières livraisons, effectuées sur un plateau dont l’emplacement n’est pas non plus fourni. “Ce n’est pas dans Atresmedia”, nous disent-ils de la chaîne. Le processus est aussi surréaliste que le spectacle lui-même.

Transfert

Un chauffeur gare le véhicule à un point de collecte proche du célèbre une heure avant que la collecte soit effective. Vous ne connaissez pas l’identité de la personne que vous attendez. Abandonnez le véhicule. Un membre de la production donne au célèbre un code par lequel il peut ouvrir le cadenas situé sur la serrure de la camionnette qui contient les clés.

Un costume avant le costume

L’homme masqué et ses compagnons entrent dans la camionnette. Ils portent ce que l’équipe appelle le «costume de transit»: tunique et chaussons noirs, casque à visière assombrie, cagoule et gants. L’étrange tenue est complétée par ce qui, dans d’autres pays, est déjà un objet culte du merchandising: un sweat-shirt noir avec le slogan «Don’t talk to me». Ils informent l’équipe de production, de sorte qu’à leur tour, ils informent le chauffeur qu’ils peuvent se rendre au fourgon. Il n’y a aucun contact avec le conducteur, sauf en cas d’urgence.

Les essais

Personne ne peut parler à l’artiste ou à son entourage dans l’atelier. “Le candidat ne s’adresse qu’au directeur de l’émission et sa voix est déformée”, disent-ils sur la chaîne. Seule une partie minime de l’équipe a accès aux essais. Chaque célébrité dispose d’un vestiaire isolé auquel seuls quelques membres du personnel de production et de direction autorisés connaissent leur identité.

Pistes enregistrées

En plus de l’activité sur le plateau, Mask Singer crée des vidéos pour chaque épisode avec des indices sur l’identité des participants. Ils sont visionnés par les chercheurs – Malú, Javier Ambrossi, Javier Calvo et José Mota – et le présentateur Arturo Valls. Puis de chez eux, les spectateurs. L’équipe de montage doit le monter presque à l’aveugle.

Le public

L’équipe technique qui participe à l’enregistrement de l’espace signe un contrat de confidentialité strict. Quant au public, avant d’entrer sur le plateau, il doit laisser son téléphone portable dans un sac avec une alarme intégrée dont il se gardera. À l’approche du moment de retirer le masque, ils ont quitté le complexe. Les captures d’écran d’émerveillement ont déjà été enregistrées et incluses plus tard dans le montage final, en post-production.

Web et réseaux sociaux

La chose normale est que les chaînes publient dans leurs chaînes numériques des vidéos avec une partie du contenu de leurs espaces étoiles en parallèle de leur émission. Dans ce cas, les gestionnaires de réseau reçoivent le programme sans la partie finale. «Lorsqu’ils publient des images du démasquage, ce sont des captures de l’émission en direct, de moindre qualité», soulignent-ils depuis Antena 3. Une deuxième version en haute définition est ensuite publiée sur le site Internet d’Antena 3.

Entretiens ultérieurs

Dans Derrière le masque, tard dans la nuit après la diffusion du concours, Arturo Valls interviewe les éliminés par visioconférence. C’est une intervention qu’il doit enregistrer avec un ordinateur et qui prend à peine le montage, de sorte que presque personne n’y a accès avant d’aller à la télévision. Même lorsque certains participants comme Norma Duval apparaissent le lendemain sur les programmes du réseau, l’interview a dû être gérée le matin même, seulement après que leur identité ait été révélée.