Mexico,- A subi le triomphe du Real Madrid. La première mi-temps était tout à fait acceptable, mais dans le temps complémentaire, l’Inter Milan est allé avec tout et avait les meringues sur les cordes.

Victoire de la foi pour rester en vie en Ligue des champions, il fallait gagner et c’était gagné. Les hommes de Zidane ont souffert plus que nécessaire après avoir gagné 2-0. Sergio Ramos a inscrit son 100e but en tant que joueur du Real Madrid. Rodrygo a de nouveau marqué.

Benzema, Sergio Ramos et Rodrygo ont marqué pour l’équipe de Zidane.

Sans Lukaku, Lautaro a repris l’attaque de l’équipe italienne, avec un but et une passe. Cependant, cela ne suffisait pas.

1-0 Benzema (25 ′)

2-0 Sergio Ramos (33 ′)

2-1 Lautaro Martínez (35 ′)

2-2 Périsique (68 ′)

3-2 Rodrygo (80 ′).

Avec l’Inter Milan, Arturo Vidal a joué jusqu’à la minute 87 ′ et Alexis Sánchez est entré à 78 ′.

Sergio Ramos a ajouté son nom aux livres d’histoire du Real Madrid mardi. Avec son but contre l’Inter, il a atteint le chiffre des 100 annotations avec le maillot blanc en 659 matches officiels.

Encore un grand match de Federico Valverde lors de la victoire du Real Madrid. Le milieu de terrain uruguayen est l’un des meilleurs joueurs de l’équipe espagnole cette saison. C’est une solution polyvalente.

Casemiro a atteint 250 matches officiels dans les rangs de l’équipe blanche mardi.

Troisième joueur brésilien avec le plus de matchs officiels au Real Madrid, seulement derrière Roberto Carlos et Marcelo.

L’Inter Milan a subi l’absence du Belge Romeru Lukaku.

